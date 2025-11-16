Jurnalistul Robert Schwartz, fost redactor-șef al Deutsche Welle, propus de USR pentru conducerea Radioului public

Jurnalistul Robert Schwartz, care a condus timp de 20 de ani radacția în limba română a Deutsche Welle, este nominalizarea USR pentru funcția de director al Societății Române de Radiodifuziune. Numirea revine USR conform unei decizii în coaliție, iar marți va avea loc votul în Parlament.

USR a anunțat duminică seară că Biroul Național al partidului a decis, prin vot, nominalizările pentru Consiliile de administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTv) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR), precum și pentru funcția de director al SRR.

Cine este Robert Schwartz

Pentru funcția de director al Radioului public a fost nominalizat jurnalistul Robert Schwartz, cu peste 30 de ani de experiență la Deutsche Welle, unde a condus între 2000-2020 redacția în limba română.

În 2012, a primit Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor pentru contribuția sa la relațiile româno-germane, conform biografiei transmise de USR.

Născut în 1956 la Sibiu, a absolvit Germanistica la Universitatea din București cu nota maximă și a colaborat încă din studenție cu redacțiile germane ale Radioteleviziunii Române. A lucrat ca profesor și în 1990 a devenit primul director ales al Liceului German din București după Revoluție.

Stabilit în Germania din 1991, s-a alăturat Deutsche Welle în 1992, având diverse poziții până la cea de director al departamentului în limba română. Între 2020 și 2023, a coordonat proiectul DW „Sinti și romi în Europa”, iar după pensionarea din 2023 continuă să activeze ca jurnalist independent.

Este membru al unor organizații academice și culturale importante, iar în 2023 a fost ales președinte al Societății Germano-Române din Berlin.

În prezent, șef la Radioul Public este Răzvan Dincă, care și-a început mandatul în noiembrie 2021.

Propunerile USR pentru membri al CA în TVR și Radio

Ca membru al Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune, USR o propune pe Alexandra Coliban.

Despre Alexandra Coliban, USR spune că este traducător de profesie, „fiind recompensată cu numeroase premii naționale și cu aprecierea cititorilor”. Este membră a Filialei București a Uniunii Scriitorilor din România.

„Pentru a evita orice fel de insinuări: nu există nicio legătură de rudenie între Alexandra Coliban și deputatul USR Allen Coliban, e o simplă coincidență de nume”, spune USR.

Pentru funcția de membru al Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune, USR o propune pe Catrinel Trofin, specialistă în relații internaționale, jurnalism și comunicare strategică, cu o carieră de peste trei decenii în instituții diplomatice, mass-media internațională (Euronews, RFI) și administrație publică. Are studii în geografie, franceză și relații internaționale și vorbește fluent franceza, având cunoștințe avansate de spaniolă și engleză.

„Prin propunerea unor personalități cu profil profesional solid, USR transmite angajamentul de a susține un management independent, credibil și orientat spre modernizarea serviciilor publice de radio și televiziune, precum și spre consolidarea rolului lor democratic în societate”, spune USR.