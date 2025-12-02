Criza apei din Prahova poate să mai dureze încă o săptămână, anunță autoritățile. Apele Române acuză administratorul sistemului local pentru problemă

Mai multe persoane așteaptă la rând pentru a umple sticle cu apă potabilă, în orașul Câmpina, luni, 1 decembrie 2025 | Foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik

În total, aproximativ 100.000 de oameni sunt afectați de situație, în timp ce centrala OMV Petrom de la Brazi, care asigură 10% din producția de electricitate a țării, a fost oprită.

Într-un comunicat, Apele Române acuză administratorul sistemului local de apă, ESZ Prahova, că știa încă din octombrie că exista riscul ca oamenii să rămână fără apă potabilă în urma lucrărilor din zonă, dar nu a luat măsuri.

„ESZ Prahova a fost informat încă de la sfârșitul lunii octombrie în legătură cu riscul creșterii turbidității apei, atât în perioada de coborâre a nivelului în lac, cât și în perioada de realizare a lucrărilor de decolmatare”, precizează reprezentanții ANAR.

Totodată, Apele Române acuză operatorul zonal, adică Exploatarea Sistemului Zonal Prahova, că nu a realizat o serie de lucrări care îi reveneau, conform unei conveții încheiate în 2017.

Printre obligații, susține instituția, se număra și realizarea unei acumulări-tampon de apă curată pentru stația de tratare a apei Voila din zonă, în situații de viituri, precum și întreținerea instalațiilor de captare.

Amânarea lucrărilor la barajul Paltinu va genera în continuare probleme cu apa

Acum, lucrările la barajul Paltinu nu pot fi reluate, deoarece nivelul apei nu poate fi scăzut mai mult, mai transmite Apele Române.

Totodată, instituția spune că a realizat anumite lucrări pentru ca alimentarea cu apă potabilă a populației să nu dureze mai mult de o săptămână, însă „nerezolvarea și amânarea problemelor de la barajul Paltinu vor crea în continuare probleme de alimentare cu apă bruta pentru următoarele 6 luni”.

„Prin urmare, este nevoie de o colaborare foarte strânsă cu toate autoritățile implicate în vederea rezolvării urgente a situației critice prezente”, transmite într-un comunicat Apele Române.

Criza apei din județul Prahova

Peste 100.000 de oameni din Prahova şi Dâmboviţa nu primesc de vineri apă în sistem centralizat, după ce apa din barajul Paltinu a crescut cu aproximativ 12 metri, iar apa încă nu poate fi tratată corespunzător pentru a deveni potabilă.

Este vorba despre localităţile Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunaţi, Poiana Câmpina, Şotrile, Băneşti, Brebu, Telega, Vărbilău, Aluniş şi parţial comuna Floreşti din judeţul Prahova, precum și de localitatea Moreni din Dâmbovița.

Oamenii primesc apă potabilă și menajeră de la cisternele aduse de pompieri și autorități, iar duminică a fost luată decizia ca aceștia să primească 200.000 de litri de apă din rezerva statului.

Consiliul Judeţean Prahova, principal acţionar al furnizorului de apă, susţine că problema este la barajul Paltinu, unde instalaţiile au intrat în blocaj tehnic din cauza turbidităţii.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, acuză însă că situația nu e doar o problemă tehnică, ci o lipsă gravă de profesionalism. Ea anunță că va trimite Corpul de Control pentru a analiza situația.

Duminică seară, premierul Ilie Bolojan a afirmat că, „după reluarea cât mai urgentă a alimentării cu apă, cei care au generat această criză în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă pentru neajunsurile create”.