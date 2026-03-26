Criza din aeroporturi se agravează în SUA, sute de angajați și-au dat demisia după ce guvernul nu le-a plătit salariile

Persoane stau la coadă pentru verificări la aeroportul JFK din New York pe 23 martie 2026, FOTO: Melissa Bender, NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Aproape 500 de ofițeri de securitate din aeroporturile americane și-au dat demisia de la începutul lunii februarie, din cauza unui blocaj al guvernului federal care împiedică plata salariilor lor, iar cozile lungi continuă să perturbe traficul aerian din întreaga țară, a declarat joi Departamentul pentru Securitate Internă, citat de Reuters.

Disputa care a obligat 50.000 de ofițeri ai Administrației pentru Securitate în Transporturi (TSA) să lucreze fără plată de la mijlocul lunii februarie provoacă presiuni majore și cele mai lungi cozi din istoria agenției, depășind patru ore în unele aeroporturi.

TSA a reiterat miercuri că agenția ar putea fi nevoită să închidă aeroporturile mai mici dacă problemele de personal se agravează. Peste 11% dintre ofițerii TSA, adică 3.120 de agenți, nu s-au prezentat la muncă miercuri.

La aeroportul JFK din New York, la cele două aeroporturi din Houston și la aeroporturile din Baltimore, New Orleans și Atlanta aproximativ 30% sau mai mulți agenți TSA nu s-au prezentat la muncă miercuri.

Apel al companiilor aeriene pentru rezolvarea situației de pe aeroporturi

Chris Sununu, directorul general al organizației patronale „Airlines for America”, a făcut din nou joi apel către Congres să rezolve rapid problema. El a avertizat că, chiar dacă Senatul SUA ajunge la un acord până vineri, „probabil tot vă așteaptă un weekend foarte dificil, pentru că nu va fi finalizat imediat”.

Președintele Donald Trump a declarat că ar putea trimite trupe din Garda Națională la aeroporturi pentru a satisface nevoile de securitate.

Republicanii și democrații din Senat continuă să dezbată o propunere care ar permite reluarea finanțării pentru TSA și alte agenții din cadrul Departamentului pentru Securitate Internă.

TSA se confruntă cu creșterea traficului din perioada vacanței de primăvară a școlilor și înregistrează un volum de călătorii cu aproximativ 5% mai mare decât anul trecut. Absențele au crescut la peste 10% în ultimele zile, ceea ce a dus la întârzieri de mai multe ore la punctele de control de securitate în unele aeroporturi.

De ce sunt în criză aeroporturile din SUA

Democrații au blocat finanțarea DHS cerând, în schimb, modificarea regulilor care guvernează operațiunile sale de imigrare, după ce agenți din Minneapolis i-au împușcat mortal pe cetățenii americani Renee Good și Alex Pretti.

Republicanii au respins propunerile democraților de a finanța TSA ca parte a unei negocieri privind modul în care agenții din cadrul Agenției pentru Imigrație și Vamă a Statelor Unite (ICE) își desfășoară activitatea.

Sute de agenți americani de imigrare și ofițeri ai Departamentului de Securitate Internă au început luni să fie trimiși de la începutul acestei săptămâni la 14 aeroporturi din SUA pentru a ajuta la verificările de securitate.

Unii dintre acești agenți îndeplinesc acum atribuții precum verificarea actelor de identitate folosind echipamente TSA, paza intrărilor și ieșirilor, asistarea la logistică și controlul mulțimii.

Personalul ICE și al altor agenții de aplicare a legii din DHS este plătit în timpul închiderii guvernamentale.