Primul raport oficial preliminar privind moartea lui Alex Pretti. Ce conține documentul Departamentului pentru Securitate internă al SUA

Doi ofițeri au tras cu armele în timpul confruntării fatale cu Alex Pretti, produsă în weekend la Minneapolis, potrivit unui raport preliminar transmis Congresului de Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) și consultat de CNN.

Raportul întocmit în urma investigației inițiale a Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor privind împușcarea lui Pretti de sâmbătă arată că un agent a strigat de mai multe ori „Are o armă”, înainte ca doi ofițeri să deschidă focul, în timp ce se luptau cu acesta la sol, potrivit televiziunii americane.

„Personalul Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor a încercat să-l rețină pe Pretti. Acesta a opus rezistență, iar situația a degenerat într-o altercație”, se precizează în documentul citat. „În timpul luptei, un agent al Poliției de Frontieră a strigat de mai multe ori: «Are o armă!»”.

„Aproximativ cinci secunde mai târziu, un agent al Poliției de Frontieră a tras cu pistolul Glock 19 din dotarea Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor, iar un ofițer al Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor a tras, la rândul său, cu un Glock 47 din dotare, asupra lui Pretti”, se mai arată în raport.

Documentul prezentat de Departamentul pentru Securitate nu precizează explicit dacă gloanțele trase de ambii ofițeri l-au rănit pe Pretti.

Semne de întrebare

După incident au apărut numeroase întrebări legate de posibilitatea ca arma lui Pretti să fi fost folosită în timpul luptei.

Imaginile surprinse de martori, din mai multe unghiuri, au documentat atât altercația, cât și momentul în care bărbatul a fost ucis.

Potrivit raportului, însă, ofițerii au tras cu armele lor din dotare. O analiză CNN a imaginilor disponibile arată că un agent pare să fi scos arma lui Pretti din zona taliei cu doar câteva clipe înainte de a se auzi împușcături.

Raportul, realizat în cadrul investigației interne a Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor, coordonată de Biroul pentru Responsabilitate Profesională, care anchetează posibile fapte penale comise de ofițeri, este primul document oficial apărut din seria de anchete aflate în desfășurare.

Mai multe anchete în desfășurare

Alte investigații sunt derulate de Homeland Security Investigations și de Biroul de Investigații Criminale din Minnesota.

Homeland Security Investigations (HSI) este principalul organism de investigații al Departamentului pentru Securitate Internă al Statelor Unite (DHS), responsabil cu investigarea infracțiunilor și amenințărilor transnaționale.

De asemenea, în raportul citat de CNN se menționează că „după împușcare, un agent al Poliției de Frontieră a declarat că se afla în posesia armei lui Pretti”. Ulterior, arma a fost descărcată și securizată într-un vehicul al agentului.

„Personalul Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor i-a tăiat hainele lui Pretti și i-a acordat primul ajutor, aplicând pansamente pe rănile din zona toracelui”, se mai arată în document.

Înainte de incident, un agent al Poliției de Frontieră „a fost confruntat de două femei civile care fluierau”. Ofițerul „le-a ordonat acestora să părăsească carosabilul, însă ele nu s-au conformat”.

Alex Pretti, dus la spital după mai bine de 10 minute

Agentul „le-a împins pe amândouă, iar una dintre femei a fugit spre un bărbat identificat ulterior drept Alex Jeffrey Pretti, în vârstă de 37 de ani, cetățean american”.

Ofițerii au încercat să-l rețină pe Pretti, însă „acesta a opus rezistență, declanșându-se o altercație”, potrivit concluziilor preliminare.

La peste 10 minute după ce a fost împușcat mortal, Alex Pretti a fost transportat de serviciile medicale de urgență ale pompierilor din Minneapolis la Hennepin County Medical Center, unde a fost declarat decedat în jurul orei 9:32 dimineața.

Anchetatorii din cadrului Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierelor au fost informați că autopsia va fi efectuată de Biroul Medicului Legist din comitatul Hennepin, iar concluziile oficiale vor fi solicitate după finalizarea acesteia, se arată la finalul raportului preliminar.

Uciderea lui Alex Pretti a declanșat un val de furie în Minneapolis, unde mii de oameni au ieșit în stradă sub sloganul „Dreptate pentru Alex”, în timp ce familia victimei a denunțat public „minciunile revoltătoare” ale administrației Trump, acuzând autoritățile federale de încercarea de a mușamaliza o execuție nejustificată.

Incidentul de sâmbătă a suvernit la mai puțin de trei săptămâni după uciderea lui Renee Good, o altă cetățeană americană împușcată de forțele federale în același oraș.