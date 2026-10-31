Criza din Polonia se adâncește. Președintele Nawrocki îl acuză pe premierul Tusk de o „preluare prin forță” a Tribunalului Constituțional

Președintele polonez Karol Nawrocki l-a acuzat sâmbătă pe premierul Donald Tusk că a orchestrat o preluare forțată a instanței constituționale, potrivit Reuters.

Vineri seara târziu, Tribunalul Constituțional a anunțat că judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska l-a suspendat pe Bogdan Swieczkowski, președintele organismului, și că ea a preluat conducerea instanței.

Această mișcare a amplificat tensiunile dintre Nawrocki, aliat al fostului guvern naționalist al Partidului Lege și Justiție (PiS), și guvernul pro-european al premierului Donald Tusk.

„În această noapte, în Republica Polonă a avut loc o încălcare a ordinii publice și o preluare prin forță a unui organ constituțional”, a declarat Nawrocki într-un comunicat citit de un consilier în fața sediului instanței, sâmbătă.

Președintele polonez Karol Nawrocki se îndrepta vineri spre Senegal, dar a făcut cale-ntoarsă după ce a aflat că poliția a pătruns în sediul Tribunalului.

El s-a dus la sediul instanței, unde forțele de poliție antirevoltă erau prezente în număr mare, în timp ce câteva sute de protestatari cereau reinstalarea lui Swieczkowski în funcție.

Nawrocki a cerut consultări politice urgente.

Ce a spus premierul

Donald Tusk a scris pe X că guvernul său urmărește să restabilească statul de drept, pe care, potrivit acuzațiilor UE, predecesorii săi de la PiS l-au subminat.

„Acest proces este dificil, uneori chiar dureros, și necesită acțiuni hotărâte. Nu există altă cale”, a declarat el.

Disputa privind Tribunalul Constituțional datează din 2015, când PiS a încercat să numească judecători pe locuri deja ocupate de persoane numite de guvernul anterior.

Nominalizații partidului au obținut majoritatea în Tribunalul Constituțional, iar criticii din țară și din străinătate au afirmat că instanța nu mai îndeplinește standardele unei instanțe independente și imparțiale, instituite prin lege.

După ce a preluat puterea în 2023, coaliția lui Tusk s-a angajat să reformeze instanța, dar Nawrocki, care a fost ales președinte în 2025, a acționat pentru a zădărnici eforturile guvernului.