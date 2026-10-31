Escaladare dramatică a războiului pe justiție în Polonia. Karol Nawrocki a convocat o ședință de urgență cu partidele parlamentare

Președintele polonez, Karol Nawrocki, îi va primi sâmbătă pe reprezentanții coaliției de guvernare și ai opoziției, într-o încercare de a găsi o ieșire din criza politico-instituțională. Tensiunile au luat o întorsătură dramatică vineri, după o intervenție a poliției la sediul Curții Constituționale din Varșovia, scrie AFP.

Curtea Constituțională a anunțat vineri că Anna Korwin-Piotrowska, cel mai vechi judecător din instanță, l-a suspendat pe Bogdan Swieczkowski, un aliat al vechii puteri de extremă dreaptă, numit la șefia instituției de predecesorul de extremă dreaptă al premierului în exercițiu Donald Tusk, și a preluat interimatul la conducerea instanței.

Piotrowska a fost votată de Parlament pentru funcția de președinte, însă Nawrocki a refuzat să o investească în funcție, potrivit TVP.

Decizia de suspendare a lui Swieczkowski a escaladat conflictul deschis cu guvernul condus de Donald Tusk pentru controlul asupra sistemului judiciar, notează Reuters.

Președintele polonez Karol Nawrocki s-a întors din drum vineri, în timp ce se îndrepta spre Senegal, după ce a aflat că președintele Curții a fost suspendat din funcție. El a mers direct la sediul instanței supreme. Nawrocki a plecat de acolo sâmbătă dimineață, în jurul orei 5, mai relatează TVP.

Un videoclip publicat de Maciej Berek, unul dintre judecătorii pe care Nawrocki nu îi recunoaște, îl arăta pe președintele polonez făcându-și loc cu forța printre persoanele care stăteau la intrarea în clădire. Berek a afirmat că Nawrocki a „atacat-o fizic” pe Korwin-Piotrowska și pe alți judecători. „Președintele a ales calea confruntării fizice”, a scris el.

https://t.co/sni7uvIVke — Maciej Berek (@MaciejBerek) October 30, 2026

Purtătorul de cuvânt al lui Nawrocki, Rafał Leśkiewicz, a prezentat o altă versiune, afirmând că „uzurpatorii au încercat să-l împiedice pe președintele Republicii Polone să intre în Curtea Constituțională și i-au încălcat inviolabilitatea”.

Președintele Curții suspendat a încercat sâmbătă dimineață să intre în sediul instanței, însă a fost oprit de poliție.

Consultări urgente la Varșovia

Ulterior, liderul de la Varșovia a anunțat care va fi următorul pas.

„Având în vedere amenințarea la adresa securității interne a Republicii Polone, convoc astăzi consultări urgente cu participarea reprezentanților forțelor parlamentare”, a declarat Nawrocki într-un comunicat citit sâmbătă dimineața devreme în fața Curții Constituționale de către șeful său de cabinet, Pawel Szefernaker.

Considerată de Uniunea Europeană ca fiind prea dependentă de puterea politică, Curtea Constituțională s-a aflat în centrul unei confruntări între Bruxelles și naționaliștii din partidul polonez „Lege și Justiție” (PiS) pe durata mandatelor acestora (2015-2023).

Karol Nawrocki a câștigat alegerile prezindențiale din poziția de candidat susținut de fostul partid de guvernare, acum în opoziție, PiS.

Încă din 2015, guvernul PiS numise în cadrul Curții judecători cu angajamente politice declarate, pe care nici Uniunea Europeană, nici actualul șef al guvernului, Donald Tusk, nu îi recunosc.

De la revenirea sa la putere în 2023, Tusk, fost președinte al Consiliului European, a promis că va rezolva criza.

Fără succes până în prezent, întrucât numirile guvernului său și ale Sejmului (camera inferioară a Parlamentului) la Curtea Constituțională nu au fost ratificate de șeful statului, care le blochează.

Polițiștii au intervenit la Curtea Constituțională

După o a nu știu câta blocare – imposibilitatea de a vota bugetul Curții –, evenimentele s-au accelerat brusc vineri: poliția anti-revoltă a pătruns în incinta tribunalului pentru a bloca accesul, ministrul Justiției – care este și procuror general – a solicitat ridicarea imunității președintelui Curții, numit de PiS.

„Restabilirea statului de drept este datoria noastră”, a justificat Donald Tusk. „După ani de ilegalitate sub guvernarea PiS, acesta este un proces dificil, uneori dureros, care necesită o acțiune hotărâtă. Nu există altă cale”.

Desfășurarea forțelor de ordine a avut loc în timp ce Nawrocki se afla la bordul unui avion cu destinația Senegal, unde urma să participe la deschiderea Jocurilor Olimpice de Tineret.

El s-a întors imediat și s-a prezentat la tribunal în seara respectivă.

Fostul boxer a reușit cu greu să intre în clădire, fiind acuzat că i-a împins pe judecătorii care încercau să-l împiedice, potrivit imaginilor difuzate la televiziune. A părăsit clădirea târziu în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Zeci de protestatari s-au adunat la sediul Curții pentru a manifesta împotriva a ceea ce ei consideră a fi suspendarea abuzivă a președintelui acestei instanțe supreme de către actualul guvern pro-european.

Demisii ale diplomaților polonezi

Ambasadorul Poloniei în România, Paweł Soloch, și-a anunțat demisia într-un mesaj publicat vineri seară pe platforma X, pe fondul acestei crizei politice.

„Având în vedere încercarea de a prelua ilegal controlul asupra Curții Constituționale, nu văd nicio posibilitate de a-mi continua mandatul de ambasador al Republicii Polone în România”, a scris Soloch, precizând că i-a informat despre decizie pe președintele polonez și șeful diplomației de la Varșovia.

Decizia diplomatului nu este un caz izolat. Și ambasadorul Poloniei în China, Jakub Kumoch, a luat, la rândul său, o hotărâre similară de a-și prezenta demisia.