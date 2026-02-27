Motivul pentru care smartphone-urile ar putea înregistra cea mai mare scădere a vânzărilor din ultimul deceniu: „Va fi mai mult decât un declin temporar”

Livrările de smartphone-uri pe plan mondial ar putea înregistra cea mai mare scădere anuală din ultimul deceniu, 13%, iar factorul principal ține de deficitul de memorie RAM, arată compania de analiză IDC. Sunt așteptate și scumpiri.

Anul trecut, arată datele IDC, au fost livrate 1,26 miliarde de smartphone-uri, iar în 2026 numărul total ar putea scădea la 1,12 miliarde, scrie publicația TechCrunch.

Apple a fost anul trecut pe primul loc, cu 247 milioane de smartphone-uri livrate, iar Samsung a căzut pe locul doi, cu un total de 241 milioane. Pe locul trei a fost Xiaomi, iar locurile patru și cinci au fost ocupate de Oppo și Vivo. Cele cinci companii au avut în total livrări cumulate de 850 milioane de unități.

Pentru anul acesta, declinul vine în special din cauza crizei de memorie RAM, pe fondul creșterii puternice a cererii în domeniul AI și al centrelor de date.

„Criza memoriilor va provoca mai mult decât un declin temporar. Ea marchează o resetare structurală a întregii piețe și remodelează în mod fundamental pe termen lung piața totală, peisajul furnizorilor, dar și mix-ul de produse”, spune Nabila Popal, director de cercetare la IDC.

El mai a spus și că, din cauza deficitului de memorie RAM, prețul mediu de vânzare al unui smartphone ar putea să crească cu 14%.

Cercetătorul a mai spus că majorarea costurilor componentelor ar putea face ca smartphone-urile de sub 100 de dolari să devină cu totul nerentabile, așa că ar putea ieși de pe piață o parte dintre companiile care fabrică cele mai ieftine telefoane.

IDC estimează că prețurile memoriilor RAM se vor stabiliza până la jumătatea lui 2027.

