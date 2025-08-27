Criză politică în Franța. Opoziția anunță că va vota demiterea guvernului, un sondaj arată că majoritatea cetățenilor vor noi alegeri

Aproximativ 63% dintre francezi doresc dizolvarea parlamentului și organizarea de noi alegeri, potrivit unui sondaj Ifop realizat miercuri pentru LCI TV, relatează Reuters.

Sondajul Ifop a fost realizat online în 26 august, pe un eșantion de 1.000 de persoane.

El vine într-un moment dificil pentru guvernul minoritar condus de Francois Bayrou. Executivul va avea un test dificil luna viitoare, când va fi supus unei moțiuni de cenzură, iar trei partide principale de opoziție au anunțat că vor vota pentru demitere din cauza planurilor de reduceri bugetare drastice.

Socialiștii, ecologiștii, comuniștii și stânga radicală „Franța Nesupusă” au confirmat că vor vota împotriva lui Bayrou, pe fondul apelurilor în creștere pentru o grevă generală pe 10 septembrie.

Bayrou a supraviețuit în iulie unui vot de neîncredere după ce extreama dreaptă a refuzat să susțină o moțiune introdusă de socialiști.

RN a indicat însă că nu îl va mai salva pe prim-ministru de data aceasta, caz în care ar putea urma o dizolvare a camerei legislative inferioare și convocarea de noi alegeri.

Orice decizie de dizolvare a parlamentului trebuie luată de președintele Emmanuel Macron, iar sondajul Ifop a arătat că 51% dintre respondenți consideră că Macron nu va dizolva parlamentul.

Alternativa lui Macron la dizolvarea parlamentului, în cazul în care Bayrou ar pierde votul de încredere, ar fi instalarea unui nou guvern.