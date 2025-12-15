CSM convoacă consultări cu magistrații privind situația din sistemul judiciar ca urmare a documentarului Recorder

Reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale judecătorilor, precum şi reprezentanţii Ministerului Justiţiei, au fost invitați miercuri, 17 decembrie, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, pentru „dezbaterea aspectelor de actualitate în contextul generat de recentele evenimente vizând sistemul judiciar”, anunță CSM într-un comunicat de presă.

De asemenea, CSM a anunțat consultarea consultarea tuturor judecătorilor prin intermediul unui chestionar intern on-line, la care urmează să se răspundă până la data de 18 decembrie 2025.

Pe ordinea de zi stabilită de Consiliul Superior al magistraturii se află șapte puncte:

Delegarea, detașarea, transferul judecătorilor. Consecințe asupra activității acestora în completurile de judecată

Percepția asupra independenței justiției

Cauzele care influențează durata procedurilor judiciare în materie penală. Problematica prescripției răspunderii penale

Salarizarea judecătorilor și pensiile de serviciu ale acestora

Volumul de activitate și cauzele legislative și administrative care au generat creșterea acestuia. Necesitatea normării activității judecătorilor

Libertatea de exprimare a judecătorilor

Alte aspecte.

Concluziile acestor consultări, spune CSM, urmează să fie prezentate până la data de 19 decembrie 2025.

Magistrații invitați la consultări și de Nicușor Dan

La rândul său, președintele Nicușor Dan i-a invitat pe magistrații care vor să semnaleze probleme de integritate în sistemul de justiție într-o discuție „fără limită de timp” la Palatul Cotroceni, pe 22 decembrie.

„Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase. Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00. Aștept înscrieri la adresa procetatean@presidency.ro”, a scris joi Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

„Justiție capturată”

Consultările vin după ce Recorder a publicat marți seară o investigație despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”.

În documentarul Recorder, au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi si Marius Voineag, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat.