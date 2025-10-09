Ilie Bolojan, după ce CCR a amânat de două ori pronunțarea pe reforma pensiilor speciale: „Este o necesitate”

„Este o necesitate și eu sper că la următoarea ședință a Curții Constituționale se va închide acest subiect”, a spus joi seară premierul Ilie Bolojan, în prima sa reacție în care a comentat direct faptul că judecătorii de la CCR au amânat până acum, de două ori, o pronunțare pe proiectul guvernului privind modificarea sistemului de pensii ale magistraților. „Nu mai puteam continua așa, vor trebui să le reducă”, a adăugat prim-ministrul, referindu-se la pensiile speciale, dar el a evitat să critice Curtea.

Întrebat despre reforma pensiilor magistraților și decizia amânată de CCR în această privință, într-un interviu la B1 Tv, șeful guvernului a precizat: „Aici sunt trei aspecte pe care le-aș putea puncta. Într-adevăr, rezolvarea pensiilor magistraților este un jalon, deci o obligație pe care România și-a asumat-o în anii trecuți de care depinde o sumă de peste 200 de milioane de euro pe care România nu a primit-o în momentul de față și mai avem două jaloane, care fiecare are 200-300 de milioane de euro. În total, cele trei jaloane sunt peste 800 de milioane de euro pe care într-adevăr dacă nu le respectăm, dacă nu le punem în practică, nu ne luăm acești bani. Este o sumă destul de importantă. Asta ar fi, să spunem, partea legată de fonduri europene”.

„De fapt, cele două probleme de bază pe care nu le vom putea ocoli niciodată sunt aspectele care țin de suportabilitatea socială și de sustenabilitatea acestor sisteme. Și trebuie să discutăm deschis. Oamenii nu susțin – nu e vorba că vrea un om politici sau altul – nu mai susțin pur și simplu să avem categorii speciale, că sunt magistrați sau nu sunt magistrați, care se pensionează la 48 de ani, care au niște pensii cât ultimul salariu, pentru că este o chestiune de nedreptate socială și oricum am lua-o nu există suport pentru o asemenea situație și este un lucru anormal, din toate punctele de vedere, pentru că nu există nicăieri în Europa astfel de situații”, a mai spus Bolojan.

Conform premierului, al doilea aspect este cel de „sustenabilitate economică”.

„Nu trebuie să ne ascundem, gândiți-vă că această pensionare anticipată, a multor categorii, nu doar judecătorii sunt în această situație, face ca să avem oameni care sunt în deplinătatea puterilor, cu o mare experiență profesională, care nu sunt valorificați între 50 și 65 de ani. Și suntem în situația în care doar 53% din românii de peste 55 de ani sunt prinși într-o activitate economică. Pur și simplu, ceilalți sunt în diferite forme de pensionări anticipate, unii sunt plecați în străinătate. Gândiți-vă că această țară nu poate funcționa bugetar sau nu poate merge bine dacă nu avem o economie pusă pe baze sănătoase – asta înseamnă mai mulți oameni care lucrează. Noi nu putem să avem sisteme de pensii bune, nu putem să avem sisteme de sănătate care fac o educație de calitate sau sisteme de medicină care oferă servicii medicale bune dacă nu avem resurse pentru ele. Și resursele nu le putem lua decât de la cei care lucrează. Gândiți-vă că un om care a ieșit la 50 de ani primește o pensie până la 75-77 de ani, cât este durata medie de viață în România, deci 25 de ani este plătit la valoarea ultimului salariu. Gândiți-vă că nu mai este suportabil din punct de vedere al sistemului de pensii și al unei economii. Și în fiecare an lucrurile se complică, pentru că ies (la pensie, n.r.) noi generații și noi trebuie să corectăm aceste lucruri”, a explicat el.

„Este o necesitate și eu sper că la următoarea ședință a Curții Constituționale se va închide acest subiect. Eu sunt bucuros, dacă pot să spun așa, că trei din cele cinci pachete au fost declarate constituționale. Ele își vor face efectele în perioada următoare și că ne place, nu ne place, erau niște salarizări – gândiți-vă, în autoritățile de reglementare, ANCOM, ASF, ANRE, care erau oricum ieșite din orice normalitate. Nu mai puteam continua așa, vor trebui să le reducă, gândiți-vă ce se întâmpla în companiile de stat – unde, din nou, n-aveam performanță, stăteam tot timpul cu mâna întinsă către guvern să ni se acorde subvenții și să ni se acopere pierderile, dar noi luăm bonusuri de performanță – nici asta nu mai putea continua. Și să ne gândim la sistemul de sănătate, unde acest pachet care a fost adoptat, această lege, creează condiții pentru a avea un sistem de sănătate mult mai funcțional, mult mai eficient și la final niște servicii mai bune, nu cu costuri mai mari”, a conchis șeful guvernului, evitând să facă un comentariu în care să caracterizeze dubla decizie de amânare a Curții.

CCR, două amânări

CCR a amânat pentru 20 octombrie o decizie privind legea Guvernului Bolojan care modifică sistemul de pensii ale magistraților.

Pentru aceeași dată a fost amânată și o decizie asupra proiectului de lege care include noile taxe și măsuri fiscale de la Ministerul Finanțelor.

Decizia de amânare pe modificările aduse pensiilor magistraților este justificată prin faptul că judecătorul raportor pe acest dosar, președinta CCR Simina Tănăsescu, nu a depus încă concluziile, iar termenul pentru a le depune a expirat luni, potrivit surselor HotNews, care au discutat sub condiția confidențialității, datorită sensibilității subiectului.

Proiectul de lege privind guvernanța corporativă a fost declarat constituțional miercuri de către CCR, care a respins sesizările AUT, POT și SOS.

De asemenea, au fost respinse sesizările și pentru proiectul de lege privind reforma în sănătate. Și această lege a fost declarată constituțională, astfel că merge la promulgare la președintele Nicușor Dan.

În ședința din urmă cu două săptămâni, CCR a dat undă verde unui singur proiect din cele cinci, cel privind modificările aduse la ASF, ANCOM și ANRE. Atunci, CCR a respins sesizările formulate pentru această lege de către opoziție, iar între timp legea a și intrat în vigoare, după ce a fost promulgată de președintele Nicușor Dan. La acel moment, CCR a amânat prima dată pronunțarea pe reforma pensiilor magistraților.

Miercuri seară, premierul Bolojan salutase deciziile CCR prin care au fost declarate constituționale cele două legi – cea privind guvernanța corporativă și cea privind reforma în sănătate. Dar în reacția de miercuri, el nu a făcut însă nicio referire la proiectul de lege privind pensiile magistraților.

Joi, într-un atac fără precedent, prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a acuzat CCR de „iresponsabilitate continuă”, după ce Curtea a amânat miercuri pentru a doua oară proiectul Guvernului Bolojan de modificare a sistemului de pensii ale magistraților. „Eu cred că se blochează deliberat. Mai mult, cred că ei tind să pice aceste reforme. Am și anumite informații, să blocheze ce pot bloca, cu multa iresposabilitate”, a susținut Ciucu, la Digi24.

„CCR nu poate guverna la nesfârșit România. CCR trebuie să se exprime cu curaj, pentru că boală lungă, moarte sigură. Nu înțeleg. Nu le convine, ce nu le convine, că e și breasla lor afectată? Cu toții suntem afectați. Să terminăm odată cu privilegiile astea. Oamenii trebuie să înțeleagă. Miza e atât de meschină, miza celor care blochează acest pachet de măsuri care să echilibreze bugetul, pe care nu Ilie Bolojan l-a adus în situația în care e azi. Este foarte multă iresponsabilitate în continuare. Ce se așteaptă CCR cu această amânare? Să zică Comisia Europeană, Consiliul European ECOFIN pe finanțe că sunteți o țară predictibilă, sigură, ne putem baza pe voi. Asta se așteaptă?”, a acuzat primarul PNL al Sectorului 6.