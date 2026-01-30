CT și RMN: cum schimbă investigațiile imagistice moderne standardele de îngrijire

În urmă cu două-trei decenii, Computerul Tomograf (CT) era o investigație puțin accesibilă. Astăzi, medicina modernă se bazează pe evoluția tehnologică pentru a accelera procesul de diagnosticare. Investigațiile imagistice de înaltă precizie, cum sunt rezonanța magnetică (RMN) și tomografia computerizată, permit examinarea interiorului corpului uman cu o claritate fără precedent. RMN-ul a devenit mult mai performant în vizualizarea țesuturilor moi, eliminând de multe ori necesitatea unor intervenții exploratorii pentru a „vedea” ce este înăuntru.

Precizia elimină incertitudinea

Începând cu 2025, în Medicover sunt disponibile investigații RMN cu Inteligență Artificială (AI) integrată. AI ajută la obținerea unor imagini și mai clare și mai detaliate, iar timpul de scanare pentru pacient este redus cu aproximativ 30%. Pentru pacienți, performanța echipamentelor de top înseamnă:

intervenții rapide și soluții terapeutice optimale

reducerea stresului asociat așteptării diagnosticului

șansa de a primi tratament înainte ca boala să avanseze.

CT sau RMN?

Fracturi și traumatisme după accidente rutiere, hemoragii interne, afecțiuni din zona neurochirurgicală, ORL, pulmonară, boli oncologice – tumori colorectale, renale, limfoame maligne non-Hodgkiniene (LMNH), limfom Hodgkin, mielom multiplu (o formă de cancer al măduvei osoase) sunt frecvent depistate/evaluate cu ajutorul CT-ului.

Frecvent depistate cu ajutorul RMN-ului sunt scleroza multiplă, afecțiuni ale urechii interne, afecțiuni neuro-oftalmologice, afecțiuni hipofizare, afecțiuni spinale, patologii din sfera ginecologică, boli hepatice și multe altele. Decizia de a indica un CT sau un RMN este luată exclusiv de către medic.

Doza de radiații

Computer Tomografia reproduce în detaliu imagini din interiorul corpului cu ajutorul unei doze mici de radiații (raze X) și al tehnologiei computerizate.

Rezonanța Magnetică Nucleară, cunoscută și sub numele de Imagistică prin Rezonanță Magnetică (IRM), reproduce în detaliu imagini din interiorul corpului cu ajutorul unui câmp magnetic, unde radio și un computer, fără expunere la radiații de tip raze X.

Care este valabilitatea unui CT sau RMN?

Nu există un „termen de valabilitate” al examenului CT/RMN. În funcție de patologie, pacientului i se poate recomanda să repete examinarea mai frecvent sau într-un interval de timp specific.

La ce intervale de timp se poate efectua un CT?

Numărul de investigații CT și intervalul la care acestea pot fi efectuate depind de situația medicală a pacientului. Decizia este luată de medicul curant care urmărește pacientul, împreună cu radiologul.

Avantajele CT-ului

Investigația RMN nu presupune utilizarea razelor X, prin urmare pacienții se întreabă adesea care sunt avantajele CT-ului și de ce medicul ar recomanda un CT în locul scanării RMN.

Investigația RMN poate dura de 4–6 ori mai mult decât investigația CT. De exemplu, o examinare CT cranio-cerebrală cu substanță de contrast durează 3–5 minute, iar examinarea tip RMN cranio-cerebral cu contrast durează aproximativ 30 de minute.

De asemenea, unele echipamente RMN sunt mult mai sensibile la mișcările pacienților, apărând astfel artefacte de mișcare, ceea ce afectează calitatea imaginii și rezultatele examinării. În acest sens, clinicile Medicover au fost dotate cu echipamente medicale de ultimă generație, prevăzute special cu softuri pentru a atenua mișcările pacientului în timpul scanării.

Totodată, pacienții cu implanturi metalice incompatibile cu RMN sau cei cu stimulator cardiac/pacemaker nu pot efectua RMN. Pentru aceștia, efectuarea unui CT reprezintă un avantaj.

Evoluția tehnologică, marcată de integrarea AI în protocoalele Medicover, transformă radical experiența pacientului. Dincolo de echipamentele de ultimă generație, rămâne esențial asocierea tehnologie – expertiză medicală. Indiferent că este vorba de CT sau RMN, obiectivul rămâne același: diagnostic precis, obținut în cel mai scurt timp posibil, pentru un tratament început la momentul oportun.

Articol susținut de Medicover