Elevi din Vrancea, rămași blocați în Dubai, după ce toate zborurile au fost suspendate. „Acum sunt în siguranță. Nu ieșim din hotel”

Un grup de 28 de elevi, împreună cu însoțitoarele lor, este blocat în Dubai, după ce zborurile de pe aeroporturile din acea zonă au fost anulate, în urma atacului SUA-Israel asupra Iranului și a ripostei regimului de la Teheran. Copiii sunt în siguranță, a transmis, pentru HotNews, inspectoarea școlară generală de la Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Vrancea, Livia-Silvia Marcu.

Copiii se află în Dubai într-o „deplasare privată în scop cultural”, a transmis inspectoarea generală din Vrancea pentru HotNews.

„Am vorbit aseară (n. red.: sâmbătă seara) cu doamna Harasim (n. red.: una dintre însoțitoarele copiilor), care nu este cadru didactic în sistemul de stat. A organizat o deplasare privată în scop cultural cu 28 de elevi din județul Vrancea. Acum sunt în siguranță și comunică permanent cu reprezentanții Consulatului României. Nu am alte detalii”, a declarat Livia-Silvia Marcu.

„Nu avem voie să ieșim din hotel”

Site-ul de știri locale „Actualitatea Vrânceană” scrie că este vorba despre un grup de copii din clasele V-XI. Conform aceleiași surse, excursia este organizată de Centrul de limbă engleză din Focșani, coordonat de Ligia Harasim, și nu are legătură cu instituțiile școlare din Vrancea. Pe lângă Harasim, copiii mai sunt însoțiți de încă o persoană.

„Suntem într-o zonă unde nu au fost probleme, iar copiii au reacționat bine. Ne-am cazat la un hotel aflat la circa 10 minute de aeroport, unde avem restaurant și toate condițiile necesare. Nu avem voie să ieșim din hotel, însă în apropiere este un magazin de unde personalul hotelului ne cumpără ce avem nevoie, cum ar fi apă. În zona aeroportului este liniște, nu s-a întâmplat nimic din ce se vede la televizor în România. Am ținut în permanență legătura cu consulatul și urmează să primim vizita consulului general și a echipei sale”, a spus, pentru „Actualitatea Vrânceană”, Ligia Harasim.

Grupul se află în Dubai din 22 februarie și ar fi trebuit să revină în țară sâmbătă, când au început atacurile SUA și Israel în Iran.