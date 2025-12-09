CTP critică declarația lui Nicușor Dan despre votanții AUR: „Practic, e o invitație de intrare la guvernare”

Cristian Tudor Popescu susține că percepția pe care a creat-o președintele Nicușor Dan când a spus că „persoanele care votează AUR nu sunt nici extremiste, nici pro-ruse” a fost una de „validare a AUR”. Gazetarul a criticat declarația făcută de șeful statului în interviul acordat publicației franceze Le Monde, pe care acesta a nuanțat-o ulterior, într-o conferință de presă la Paris, afirmând că de fapt a spus că nu tot electoratul partidului condus de George Simion este așa.

Întrebat marți seară la B1 TV cum i s-a părut declarația lui Nicușor Dan, Cristian Tudor Popescu a spus: „Păi, președintele n-a vrut să calculeze sau a calculat, dar nu a ținut seama, asta a vrut, cum se transmite un astfel de mesaj în opinia publică, atât cea franceză, cât și cea românească.

„Păi, dacă electoratul, cei care votează AUR nu sunt extremiști și nici pro-ruși, atunci AUR, partidul, pe cale de consecință, nu este nici extremist, nici pro-rus. Asta au înțeles votanții AUR, răsuflând ușurați. Asta au înțeles cu atât mai mult francezii, că nu stau să vadă nuanțe. Normal că faci extrapolarea, pentru că domnul Nicușor Dan n-a spus nimic despre partidul AUR. A spus despre votanți, dar se face imediat extensia, «bun, deci e un partid în regulă AUR, nu e nici extremist, nici pro-rus»”, a continuat gazetarul.

El susține că „există destule dovezi, printre membri marcanți AUR, care sunt pro-ruși și extremiști”.

„Practic, în România, asta este o validare a AUR. Și-a dat seama acum, după ce a produs mai întâi acea zicere, acum și-a dat seama și a spus, nu, totuși, sunt printre votanții AUR și pro-ruși, și extremiști (…). Inițial n-a spus asta. A spus atât, nu sunt extremiști și nu sunt pro-ruși, sunt nemulțumiți de toate celelalte partide. Acum, practic, e o invitație de intrare la guvernare pentru AUR. Asta s-a transmis în opinia publică, în masă, s-a transmis, «AUR e în regulă, domne`, a spus și președintele, domne`»”, a mai declarat Cristian Tudor Popescu.