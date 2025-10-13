CTP, despre „străbunul” Lucescu, după meciul România-Austria: „Risca să fie mâncat de viu pentru asta”

România a reușit să câștige în fața Austriei cu un gol spectaculos, înscris chiar în ultimele secunde de joc de Virgil Ghiță. „Soarta îi ajută pe cei îndrăzneți”, a dat verdictul gazetarul Cristian Tudor Popescu, într-un mesaj pe Facebook.

România a reușit să câștige cele trei puncte în partida cu Austria. A înscris chiar în ultimele secunde din prelungiri și menține astfel vii șansele la o calificare la Campionatul Mondial de Fotbal.

După victorie, CTP a scris, pe Facebook, despre „formidabila tărie sufletească a străbunului Mircea Lucescu”.

De ce îl laudă pe selecționerul României? Pentru că, scrie CTP, „a ținut pe teren practic aceeași echipă tot meciul și nu a schimbat tactica dinainte stabilită cu băieții lui, riscând să fie mâncat de viu pentru asta.”

„Ce s-a întâmplat cu naționala României astă-seară e o perfectă întruchipare a zicalei «Soarta îi ajută pe cei îndrăzneți!»”, își încheie mesajul gazetarul.

