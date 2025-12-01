CTP, după cel mai recent sondaj privind alegerile pentru Primăria Capitalei: „Urcarea în sondaje a Ancăi Alexandrescu e un lucru real”. Candidatul pe care-l numește „un pierzător arogant” 

Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR la alegerile pentru primăria Capitalei, a ajuns aproape la egalitate cu candidatul PSD, Daniel Băluță, aflat pe primul loc. Aceasta este surpriza celui mai recent sondaj de opinie realizat de institutul AtlasIntel pentru HotNews și publicat luni.

Într-un dialog cu HotNews, Cristian Tudor Popescu spune că „nu este exclusă” o victorie a Ancăi Alexandrescu, chiar dacă „nu are un grad mare de probabilitate”.

„Dincolo de acest sondaj AtlasIntel, care o arată înaintea lui Ciucu, cap la cap cu Băluță, urcarea în sondaje a Ancăi Alexandrescu este un lucru real. De ce se petrece asta? Este vorba de domnul Drulă. Domnul Drulă este un pierzător arogant care se încăpățânează pentru beneficiul propriu, nici măcar nu este un beneficiu, este o încăpățânare prostească de a continua să concureze, deși în mod evident nu are nici umbra unei șanse să câștige. Și atunci ar fi fost un gest responsabil din partea lui, fiind un candidat de dreapta care este în alianță la guvernare cu PNL, să îl sprijine pe Ciprian Ciucu. Să se retragă și să îl sprijine pe Ciprian Ciucu. Nu face asta și în felul ăsta reușește să îi ia din voturi”, spune Cristian Tudor Popescu, pentru HotNews.

În opinia gazetarului, trecutul Ancăi Alexandrescu și legăturile cu PSD nu îi afectează imaginea de candidat antisistem.

„Anca Alexandrescu reprezintă PSD, ca și Băluță, numai că ea face o combinație. Acuzele care i s-au adus, că de ce vine ea să spună că e candidata antisistemului, când ea a fost cu Dragnea, cu Năstase, cu Ponta, cu Dăncilă și cu tot PSD – astea nu sunt un dezavantaj pentru ea, ea este votată ca PSD-istă, e votată de PSD-iști, având în plus față de Băluță și un discurs românos-populist, pe care Băluță nu-l are. Băluță s-a așezat într-un discurs administrativ, un discurs pozitiv, fără atacuri. În această situație, Alexandrescu beneficiază de acest dublu avantaj: e și PSD-istă și este și, să-i spun, georgistă, deși Georgescu nu a susținut-o în mod afișat. Anca Alexandrescu e o PSD-istă cu manele, ceea ce îi aduce câștig din ambele părți”, consideră Cristian Tudor Popescu.

„Al treilea element”. Surpriza Ana Ciceală

În lupta pentru voturile dreptei, CTP o numește și pe reprezentanta SENS, care este un candidat de centru-stânga.

„Un al treilea element este Ana Ciceală, care are nu mai puțin de 8,4%. Iarăși, nu știu dacă are chiar 8,4%, dar are mult prin comparație cu poziția inițială din care a plecat. Ana Ciceală este un candidat antisistem. Este un candidat mai degrabă spre stânga antisistemică, să-i spunem, dar ea ia voturi de la Drulă. Ea exprimă preferința antisistem a votanților. Pe partea stângă – Ciceală, pe partea românos-georgistă – Anca Alexandrescu”, mai comentează gazetarul.

El a explicat și de ce crede că Ana Ciceală ia din voturi de la Drulă.

„Chiar dacă este în coaliția de guvernare acum, pe buletinul USR a rămas imprimată ideea de antisistem încă din 2019, de la europarlamentare. El a fost inițial văzut ca o alternativă la PSD și PNL, și a mai rămas din această ștampilă, cât a mai rămas. De aceea Ciceală ia voturi, pe ideea de antisistem, iar USR nu are nicidecum o componentă politică precizată în totalitate. Sunt o combinație de dreapta cu stânga, cum au fost în destule situații. Și sunt pe acolo unii care nu au nicio treabă cu dreapta. Au treabă cu stânga aceea internațională, americană, cu woke, cu cancel culture și așa mai departe. Deci Ciceală este o contrapondere văzută antisistem la Drulă, în special. E adevărat, nu cred că ia voturi de la Ciucu, pentru că Ciucu s-a așezat într-un discurs administrativ, tehnic, și de acolo a obținut suficiente procente, dar nici nu prea are potențial de creștere”, mai spune CTP.

„Ar fi o soluție, dacă Drulă nu se retrage, să fie convinsă Ciceală”

În opinia gazetarului, Cătălin Drulă ar trebui să se retragă în favoarea lui Ciucu. În cazul în care Drulă nu ar accepta acest lucru, Ana Ciceală ar putea să o facă.

„Ar fi o soluție, dacă Drulă nu se retrage, să fie convinsă Ciceală. Vlad Gheorghe are și el vreo 5%. Ar putea să se retragă în mod explicit în favoarea lui Ciucu. Nu doar să se retragă, ci să fie explicită în favoarea lui Ciucu”, a mai spus gazetarul.

Și deși spune că o retragere poate fi o soluție, CTP susține, însă, că acest lucru nu se va întâmpla. „Drulă nu se retrage în niciun caz. Cred că nici Ciceală, pentru că ea a prins acum un cheag și nu vrea să-l dea, pentru că e al ei. Este tânără și este o bază, o trambulină pentru viitor. Poate doar Vlad Gheorghe să cedeze în favoarea lui Ciucu”, a încheiat CTP.