Cu ce au greșit educatoarele din Satu Mare când le-au pus copiilor cravate de pionier la gât? Limita dintre educație și propagandă

La Satu Mare nu s-a predat istorie. S-a repetat un ritual politic. Legea interzice astfel de manifestări. FOTO: portalul de știri din Satu Mare

O grădiniță din Satu Mare a „reconstituit” ritualurile Șoimilor Patriei și ale Pionierilor la deschiderea anului școlar: copiii au purtat cravate, au mâncat Eugenia, au ascultat cântece comuniste. Poliția a deschis dosar penal, iar Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului a calificat momentul drept „spectacol de propagandă comunistă”. Legea educației interzice propaganda politică în unități de învățământ, iar Legea 217/2015 sancționează promovarea cultului persoanelor responsabile de crime împotriva umanității (categorie în care intră și Ceaușescu).

La grădinița „Samus” din Satu Mare, deschiderea anului școlar a fost una tematică. Cei mici au primit cravate asemănătoare celor purtate de foștii pionieri, tovarășele i-au întâmpinat cu formule de adresare și cântece patriotice, iar în recuzită s-au regăsit, pe lângă Eugenii și jucării comuniste, cărți care îl elogiau pe Nicolae Ceaușescu. Imediat ce fotografiile au apărut în spațiul public, reacțiile oficiale vehemente nu au întârziat să apară.

Cele mai surprinse de acest tăvălug au fost educatoarele, care spun că tot ceea ce și-au dorit a fost să le ofere copiilor o lecție de istorie, nicidecum să glorifice comunismul. Renata Silaghi, directoarea grădiniței a precizat: „O mămică voluntară ce lucrează la muzeu a prezentat niște lucruri despre vremea comunistă și doreau să discute cu copiii despre faptul că pe vremuri nu se putea intra în unitate fără uniformă. Eu la ședință nu am participat și ce s-a întâmplat am aflat din presa locală”.

De ce a fost greșit?

În ciuda intenției angajaților grădiniței, lecția de istorie a depășit limitele educației și a pătruns în sfera propagandei, cu atât mai mult cu cât este vorba de copii mici, cărora le este greu să înțeleagă noțiunea de context istoric. La această vârstă, primează emoțiile primare, iar ceea ce rețin copiii sunt emoția și entuziasmul, nicidecum lecția istorică despre un trecut toxic.

