Cu ce mandat merge AUR la consultările cu Nicușor Dan pentru un nou premier. Dan Dungaciu: „Lucrurile sunt clare”

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, spune că partidul va participa la consultările convocate luni de Nicușor Dan, „în pofida mesajului de război pe care ni l-a transmis”. „Indiferent dacă se va pune sau nu un guvern, va fi o oaste de strânsură”, afirmă el.

Dungaciu a precizat că delegația AUR va fi formată din cinci persoane, dar componența acesteia va fi anunțată luni dimineață.

Dungaciu: „Președintele continuă să divizeze România”

„Președintele a anunțat că nu acceptă niciun guvern din care AUR să facă parte, dar nici măcar unul susținut de către partidul AUR. Din această perspectivă, lucrurile sunt clare.

Șeful statului ne transmite mesajul că este președintele a jumătate aproape de Românie, adică cei care l-au votat, între noi fie vorba, nici aceia nu îl mai susțin decât într-o mică măsură. Deci nu este președintele tuturor românilor, cum ar fi normal, și decide să conducă România, focalizându-se strict pe acea parte de electorat. Cealaltă jumătate de Românie, din punctul de vedere al președintelui, este o problemă.

Întrebarea fundamentală este cum poți să guvernezi eficient, eficace și rezonabil, când tu consideri că jumătate din populația ta este o problemă”, a declarat Dungaciu pentru Agerpres.

El l-a acuzat pe Nicușor Dan că „continuă să divizeze România, să nu adreseze probleme fundamentale, cauzele problemei, axându-se doar pe efectele chestiunii”:

„Șapte sau nouă milioane de români stau pe TikTok, zice președintele indignat. Problema fundamentală este de ce s-au dus pe TikTok. Și poate că s-au dus pe TikTok pentru că pe televiziune publice, de mainstream, nu găsesc răspunsuri la întrebările lor. Și acest lucru îl vom spune președintelui Nicușor Dan”.

„Indiferent dacă se va pune sau nu un guvern, va fi o oaste de strânsură”

Liderul AUR a menționat că partidul pe care îl conduce îi va mai transmite șefului statului că, „în actualul context geopolitic internațional, extrem de tensionat, dur, imprevizibil, cea mai proastă soluție pentru România este să o ții divizată și tensionată”.

„Indiferent dacă se va pune sau nu un guvern, va fi o oaste de strânsură, mereu în căutare de voturi pentru orice lege va trece și probabil că peste un an de zile vom fi în aceeași situație să discutăm încă un guvern prăbușit.

Îi vom spune președintelui Nicușor Dan că România are nevoie de patru ani de zile, cel puțin, pentru a se reașeza în noul context internațional. Niciun guvern nu va putea să facă ordine într-o Românie care mai poate fi guvernată un an, un an și jumătate, după care orice guvern ar fi se va orienta spre alegeri locale, parlamentare, europarlamentare și apoi prezidențiale.

Nicușor Dan, indiferent dacă rezolvă problema pe termen scurt, problema României pe termen mediu nu va fi clarificată. Un fel de operație a reușit, pacientul e mort”, a msi susținut Dungaciu.

El spune delegația AUR îi va reaminti lui Nicușor Dan că este „președintele tuturor românilor”.

„Ne ducem până la urmă la Cotroceni cu mâna întinsă, nu ca să cerem ceva, ci ca să continuăm dialogul cu instituțiile statului. Mergem, în continuare să presăm președintele să deschidă un dialog cu România, să nu considere românii de categoria 1 sau categoria 2. De asta ne vom duce la Cotroceni, nu să primim vreo poziție guvernamentală, nu să susținem vreun guvern, nu să propunem vreun premier”, a adăugat liderul AUR.

Președintele încearcă pentru a patra oară să găsească o variantă de premier care să treacă de votul Parlamentului, iar pentru luni a convocat din nou partidele la consultări.