Cu doar câteva ore înainte ca armistițiul din războiul comercial cu China să expire, Trump păstrează misterul în privința viitoarei mutări: „Vom vedea”

Ilustrație foto care îi înfățișează pe președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping. FOTO: Dilara Irem Sancar / AFP / Profimedia

Președintele Donald Trump a declarat luni că Statele Unite „tratează foarte frumos China”, în contextul în care Beijingul a afirmat că urmărește rezultate pozitive, cu câteva ore înainte de expirarea armistițiului comercial între cele două țări, scrie AFP.

În timp ce Statele Unite și China au impus tarife tot mai mari asupra produselor celeilalte părți în acest an, ajungând la niveluri prohibitive de trei cifre și perturbând comerțul, ambele țări au convenit în luna mai să le reducă temporar.

Însă suspendarea de 90 de zile a intrării în vigoare a taxelor mai severe expiră marți, iar toate privirile sunt îndreptate acum spre viitor.

Întrebat luni, în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă despre termenul limită, Trump a declarat: „Vom vedea ce se va întâmpla. Au colaborat destul de bine. Relația dintre mine și președintele Xi (Jinping) este foarte bună”.

Trump a lăudat, de asemenea, veniturile din taxe vamale colectate de țara sa în acest an, afirmând că „am colaborat foarte bine cu China”.

„Sperăm că SUA vor colabora cu China pentru a respecta consensul important la care s-a ajuns în timpul convorbirii telefonice dintre cei doi șefi de stat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe chinez, Lin Jian, într-un comunicat.

El a adăugat că Beijingul speră, de asemenea, că Washingtonul „va depune eforturi pentru a obține rezultate pozitive pe baza egalității, respectului și beneficiului reciproc”.

Un armistițiu fragil

Deși ambele părți au ajuns la un acord pentru a reduce tensiunile după discuțiile la nivel înalt de la Geneva din luna mai, armistițiul lor a fost fragil.

În iunie, importanți oficiali din domeniul economic s-au reunit la Londra, pe fondul apariției unor dezacorduri, iar oficialii americani i-au acuzat pe omologii lor de încălcarea acordului. Decidenții politici s-au întâlnit din nou la Stockholm luna trecută.

Chiar dacă ambele țări păreau să încerce să amâne reinstituirea taxelor, emisarul comercial american Jamieson Greer a declarat luna trecută că Trump va avea „ultimul cuvânt” în privința unei astfel de prelungiri.

Săptămâna trecută, secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, a declarat într-un interviu că este probabil ca Trump să prelungească pauza cu încă 90 de zile.

Casa Albă nu a răspuns luni la întrebările referitoare la acest subiect.

Trump a afirmat duminică seară într-o postare pe rețelele de socializare că speră ca China să „își majoreze rapid, de patru ori, comenzile de soia”, adăugând că aceasta ar fi o modalitate de a echilibra comerțul cu Statele Unite.

Pentru moment, noile tarife americane aplicate produselor chineze în acest an sunt de 30%, în timp ce taxele corespunzătoare impuse de Beijing asupra produselor americane sunt de 10%.

După ce a revenit în ianuarie la conducerea SUA, Trump a impus o taxă „reciprocă” de 10% asupra aproape tuturor partenerilor comerciali, cu scopul de a combate practicile comerciale considerate de Washington ca fiind neloiale.

Joi trecută, aceste taxe au crescut la niveluri diferite și mai ridicate pentru zeci de economii ale lumii.

Partenerii majori, precum Uniunea Europeană, Japonia și Coreea de Sud, se confruntă acum cu o taxă americană de 15% pentru multe produse, în timp ce nivelul a ajuns la 41% pentru Siria.

Tarifele „reciproce” exclud sectoarele care au fost vizate separat, precum oțelul și aluminiul, și cele care fac obiectul unei anchete, precum produsele farmaceutice și semiconductorii.

Trump a vizat separat anumite țări, precum Brazilia, pe fondul procesului care îl vizează pe fostul președinte Jair Bolsonaro, acuzat de planificarea unei lovituri de stat, și India, din cauza achiziționării de petrol rusesc.

Canada și Mexic sunt supuse unui regim tarifar diferit.