Ilie Bolojan, mesaj pentru guvernul Niculescu, după decizia CEDO privind salariile magistraților: „Va avea de ales pe cine servește”

Fostul premier Ilie Bolojan, liderul PNL, susține că decizia Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) cu privire la restanțele salariale ale magistraților dă Guvernului Luca Niculescu „argumentul decisiv pentru a tranșa această chestiune imorală și împovărătoare pentru români”.

CEDO a decis că magistraților români nu le-au fost încălcate drepturile fundamentale prin plata eșalonată a drepturilor salariale câștigate prin hotărâri judecătorești.

Într-o reacție joi seară pe Facebook, Ilie Bolojan a spus că decizia CEDO arată că el a avut dreptate.

„Într-o situație economică dificilă, este imoral ca statul să fie obligat să plătească imediat sume uriașe, de ordinul miliardelor de lei, fără să se țină cont de impactul asupra bugetului și de celelalte obligații față de cetățeni. Pare o formă de aristocrație bugetară care poate dispune discreționar de banii românilor”, a scris fostul premier.

Ce spune CEDO despre instanțe și cum interpretează Bolojan decizia

În decizia prin care a respins plângerile a cinci magistrați români privind plata restanțelor salariale, comunicată joi, CEDO spune că nu este de competența instanței naționale să se substituie autorităților naționale în alegerea politicilor bugetare. Curtea Europeană menționează în decizie instanța supremă și Curtea Constituțională: „Deciziile Curții Constituționale și ale Înaltei Curți de Casație au contribuit la reconfigurarea cadrului juridic privind remunerația judecătorilor”.

„Hotărârea CEDO arată că instanțele și-au depășit atribuțiile. Deciziile privind modul în care sunt împărțiți banii țării trebuie să fie luate de Guvern și Parlament, în interesul tuturor. Mai ales în actuala situație economică a României, amânarea sau întârzierea unor plăți nu înseamnă că statul încalcă drepturile omului”, a adăugat Ilie Bolojan.

El a mai afirmat că decizia CEDO „pune sub semnul întrebării și unele hotărâri luate în România, pentru că există suspiciuni că judecătorii care le-au dat s-ar fi aflat într-un conflict de interese”.

„Actualul Guvern va avea de ales pe cine servește: România sau aristocrația bugetară”, a conchis liderul PNL.

Reacția Înaltei Curți după decizia CEDO

Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea, a declarat pentru HotNews că decizia CEDO trebuie analizată „cu toate argumentele și nuanțele”.

După trei ore, instituția a transmis un comunicat în care spune că speța „analizată de instanța europeană a privit compatibilitatea mecanismelor succesive de eșalonare și a întârzierilor în executarea hotărârilor judecătorești cu garanțiile oferite de Convenție”.

„În schimb, litigiul inițiat de Înalta Curte nu a avut ca obiect contestarea, în principiu, a posibilității legale de eșalonare a obligațiilor financiare și nici înlăturarea mecanismelor instituite de legiuitor. Problema juridică supusă instanței naționale a vizat respectarea de către autoritățile executive a propriului cadru normativ și îndeplinirea obligațiilor care decurg din acesta, inclusiv în ceea ce privește asigurarea resurselor bugetare necesare executării hotărârilor judecătorești, potrivit chiar calendarului de eșalonare stabilit unilateral de către guvern”, a afirmat ÎCCJ.

Instanța supremă a spus că „una este posibilitatea statului de a reglementa modalitatea și calendarul executării unor obligații, iar alta este obligația autorităților statului de a respecta chiar regulile pe care le-au instituit”.

„Această distincție este esențială pentru înțelegerea corectă a celor două cauze. Decizia CEDO nu reprezintă o soluționare a litigiului inițiat de Înalta Curte și nu poate fi prezentată ca validând sau invalidând automat pretențiile formulate într-un proces cu obiect și temeiuri juridice distincte”, a mai declarat Înalta Curte.