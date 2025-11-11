Cu ieșirea guvernului american din „shutdown” la orizont, Trump revendică „o mare victorie” în fața democraților

Președintele SUA, Donald Trump, a revendicat o victorie a republicanilor în fața democraților pe tema celei mai îndelungate paralizii bugetare din istoria guvernului american, marți, în cadrul unui discurs susținut la o ceremonie anuală în onoarea veteranilor, transmite AFP.

„Felicitări (…) pentru o mare victorie”, i-a spus Trump republicanului de la conducerea Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, când l-a observat în public la ceremonia organizată de Ziua Veteranilor în Cimitirul Național Airlington.

„Ne deschidem țara – nu ar fi trebuit să fie niciodată închisă”, a adăugat președintele republican al Statelor Unite.

Luni seară, în a 41-a zi de blocaj, sau „shutdown”, Senatul SUA a adoptat legislația necesară pentru redeschiderea guvernului federal, iar proiectul a fost înaintat Camerei Reprezentanților, unde nu va fi abordat mai devreme de miercuri, potrivit The New York Times.

Paralizia bugetară i-a lăsat pe milioane de lucrători federali fără salarii, a perturbat traficul aerian și a pus sub semnul întrebării beneficiile alimentare pentru familiile cu venituri mici.

Opt senatori din grupul democraților au votat cu republicanii

Depășirea impasului a fost posibilă după decizia a opt senatori din grupul democraților de a sparge blocada impusă de propriul partid asupra legislației privind cheltuielile pe care republicanii încearcă să o adopte de săptămâni întregi pentru a redeschide guvernul, provocând o reacție negativă în rândul democraților.

Cei opt au spus că au făcut acest pas după ce au ajuns la concluzia că republicanii nu ar fi acceptat niciodată principala cerere a democraților pentru ieșirea din „shutdown”, și anume prelungirea subvențiilor federale pentru asistența medicală, care urmează să expire la finalul anului.

„Nu aveam nicio cale la orizont în privința asistenței medicale, deoarece republicanii au spus: «Nu vom discuta despre asistența medicală dacă guvernul este închis»”, a declarat senatorul Tim Kaine, democrat din Virginia.

Decizia i-a divizat pe democrați, la doar câteva zile de când au obținut primele victorii electorale majore din al doilea mandat al lui Donald Trump la Casa Albă.

Zohran Mamdani, un socialist democrat în vârstă de 34 de ani, a câștigat marți cursa pentru primăria orașului New York, în ciuda opoziției lui Donald Trump și chiar a multora din Partidul Democrat.

În Virginia și New Jersey, democratele Abigail Spanberger și Mikie Sherrill au câștigat alegerile pentru funcția de guvernator cu un avans considerabil.