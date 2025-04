Cu infrastructura energetică țintă a „atacurilor sistematice” ale Rusiei, Ucraina se oferă să ajute Spania și Portugalia după penele masive de curent

Pe fondul întreruperilor masive de curent din Spania și Portugalia, ministrul ucrainean al energiei, German Galușchenko, a oferit luni sprijinul țării sale pentru gestionarea crizei, scrie Sky News.

Ucraina este o țară care a fost afectată în mod curent de pene de curent, încă de la începutul invaziei ruse din 2022, infrastructura sa energetică fiind una dintre țintele principale ale atacurilor și bombardamentelor forțelor ruse.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, German Galușchenko a afirmat că Ucraina este „gata să ajute la restabilirea funcționării stabile a rețelelor de energie ale partenerilor și aliaților noștri din Europa”.

„Suntem gata să împărtășim cunoștințele și experiența noastră, inclusiv cele dobândite în timpul atacurilor sistematice ale Rusiei asupra infrastructurii energetice. Suntem recunoscători țărilor UE pentru sprijinul acordat și suntem întotdeauna aici pentru a oferi asistență”, a adăugat oficialul guvernamental de la Kiev, fără a preciza însă ce poate consta, concret, un astfel de ajutor din partea Ucrainei.

Ukraine is ready to assist in restoring the stable operation of the energy networks of our partners and allies in Europe.



We are ready to share the knowledge and experience, including those gained during the systematic russian attacks on the energy infrastructure.



We are…