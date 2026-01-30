Sari direct la conținut
Cu patru luni înainte să împlinească 39 de ani, Novak Djokovic joacă din nou finala la Australian Open. Are deja 10 titluri aici

Foto: Dar Yasin / AP / Profimedia

Novak Djokovici a câştigat vineri încă un meci clasic de cinci seturi, detronându-l pe Jannik Sinner şi devenind cel mai în vârstă jucător ajuns în finala Australian Open în era profesionistă, notează Reuters, citată de News.ro.

Cu patru luni înainte de a împlini 39 de ani, Djokovici a demonstrat că rămâne de neînvins în ziua lui, eliminându-l pe dublu campion en titre cu un scor de 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4.

Djokovici a întrerupt seria de cinci înfrângeri consecutive împotriva lui Jannik Sinner şi s-a apropiat la o victorie de al 25-lea titlu de Grand Slam, care ar fi un record, şi al 11-lea la Melbourne.

Finală cu Alcaraz

Duminică, în finală, Djokovici îl va întâlni pe spaniolul Carlos Alcaraz, numărul 1 mondial, care a trecut mai devreme de cea mai lungă semifinală din istoria Australian Open, un maraton de cinci ore şi 27 de minute împotriva lui Alexander Zverev, pentru a ajunge la prima sa finală la Melbourne.

Djokovic nu a mai câştigat un turneu major de la US Open 2023. De atunci a fost o perioadă marcată de dominaţia lui Sinner şi Alcaraz, care au împărţit între ei ultimele opt turnee majore.

