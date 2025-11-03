Cu română și matematică în loc de educație fizică, am ajuns să avem farmacii la fiecare colț de bloc

M-aș bucura să aflu că în nicio școală orele de educație fizică și sport nu mai sunt văzute ca ore de rezervă pentru recuperarea materiei de la română sau matematică. Sau că părinții nu mai protestează când copiii țin orele în curte, înfricoșându-se că transpiră și se îmbolnăvesc.. FOTO: Shutterstock

-Haideți, fetelor, că diseară când vă luați rochiță, o să vedeți ce frumos pulsează tricepsul, o aud ca prin vis pe antrenoare, în timp ce aproape mă prăbușesc sub bara cu greutăți. Nici nu știu dacă să râd sau să plâng de durere. Cine n-ar vrea așa niște brațe sculptate în loc de niște fleșcăituri, mai ales acum după ce vara asta a venit JLo să ne fluture-n față pielea ei fermă și hidratată la cei doar 56 de ani. Zise vulpea cu strugurii. Eu nu pot visa să ajung să arăt așa nici la 40. Dar dincolo de glume sau invidie, ne-a cam pus multora o oglindă-n față. Ne-a reamintit de sus că sportul nu e deloc o prioritate în România. Nici pentru stat, nici pentru suficienți adulți / părinți, deci nici pentru copii.

În Țările de Jos, înotul este, de exemplu, disciplină obligatorie la grădiniță de la vârsta de 3 ani. Ok, putem zice că acolo e o chestiune de supraviețuire – ai risc mare să cazi într-un canal măcar o dată de-a lungul vieții și bine-ar fi să scapi. Tot acolo am văzut bătrâni la peste 80 de ani dându-se cu patinele pe canalul înghețat. Așa e, săracii noștri pensionari au în general o viață complet diferită. Marcată de lipsuri, medicamente și mult televizor. Iar la vârste înaintate e deja târziu, bazele mișcării se pun în copilărie.

Sportul nu e doar pentru dat jos kilograme, ci și pentru sănătatea mentală

M-aș bucura să aflu că în nicio școală orele de educație fizică și sport nu mai sunt văzute ca ore de rezervă pentru recuperarea materiei de la română sau matematică. Sau că părinții nu mai protestează când copiii țin orele în curte, înfricoșându-se că transpiră și se îmbolnăvesc. Sau să văd că autorităile locale se implică mai mult în promovarea activităților sportive pe care părinții chiar să și le permită. Ai nevoie de niște finanțe serioase ca să duci 3 copii la câte un sport precum fotbalul, înotul sau gimnastica. Dacă te-apucă figurile cu tenisul, trebuie să cauți sponsori.

Citește continuarea articolului AICI.