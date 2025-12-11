Culisele conferinței de presă care a stupefiat România, povestite de un cunoscut jurnalist de investigații

Conferința de presă de la Curtea de Apel București Foto: Inquam Photos - Gyozo baghiu

Întâlnirea conducerii Curții de Apel București cu presa a avut momentele televizate – acestea au surprins sau chiar șocat publicul. Dar au existat și secvențe pe care oamenii nu le-au văzut și pe care le relatează Răzvan Luțac de la site-ul de investigații Snoop, jurnalist cu multe investigații de impact, urmărite ani de zile. Dar chiar și el, indiferent de anii petrecuți relatând din sălile de judecată, spune că a fost suprarealist ceea ce s-a întâmplat astăzi.

O judecătoare care a vorbit la microfonul șefei despre solidaritate. Șefă care a numit o investigație „instigare publică împotriva ordinii constituționale”. Un telefon de la Lia Savonea. Zeci de jurnaliști și zeci de judecători despărțiți de un fileu de camere.

Așa a arătat conferința extraordinară în care Curtea de Apel București a vrut să se apere, dar a lăsat zeci de întrebări în aer după documentarul Recorder.

Citește și Unde a plecat imediat judecătoarea Raluca Moroșanu după ce a provocat momentul de șoc public / De ce a apărut în robă

Sălile unde nu se fac poze, de obicei

Sala Istrate Micescu din Curtea de Apel, pe Cheiul Dâmboviței, se deschide pentru o conferință de presă extraordinară cu mult înainte de ora 12.00. Chiar e extraordinară. De decenii, salba de camere de luat vederi rămâne, în cel mai bun caz, pe scările din apropierea Sălii Pașilor Pierduți, emblema clădirii.

Acum, zeci de jurnaliști se pregătesc să pună întrebări conducerii instanței, care apare într-un capitol întreg din documentarul Recorder numit „Justiție Capturată”. O generație de jurnaliști care n-a văzut așa ceva decât în arhiva foto a Agerpres, unde sacouri gri și lălâi se sprijineau, în poze, de băncile de lemn. De-atunci nu se mai fac poze în sălile de judecată decât rar, „pentru ilustrație”, cu sala goală.

Recorder ia primul bilet

Dar presa e înăuntru și trage bilețele pentru a pune întrebări. Numărul 1 e Recorder. Ar trebui să urmeze Digi24, HotNews, PRO, TVR, G4Media, Centrul de Investigații Media, Snoop, Epoch Times, Explicativ, Context, sunt majoritatea televiziunilor, site-urilor de presă scrisă și radio. Interesul e uriaș.

Mai ales că președintele Curții, Liana Nicoleta Arsenie, a refuzat interviul cu jurnaliștii Recorder, înainte de publicarea documentarului video.

Pe rând, în cadru apare conducerea Curții de Apel București (CAB). Sunt 13 judecători, toți îmbrăcați în civil. În frunte este Liana Nicoleta Arsenie. Alături de ea, Ionela Tudor și Sabina Daniela Adomniței, două din cele trei „vice”. A treia, Adriana Pencea, stă-n lateral. În spatele lor apar și alți peste 20 de magistrați, care stau în picioare, ca într-o fotografie de final de an universitar.

Lipsesc, însă, zâmbetele.

„Suntem terorizați pur și simplu”

Toți sunt îmbrăcați în civil, mai puțin o judecătoare. Femeia stă-n capăt, cel mai aproape de ziariști, și vrea să spună ceva, dar larma o acoperă. E invitată la microfon de colegii cameramani.

„Am 26 de ani de magistratură. Sunt aici pentru a-l susține pe Laurențiu Beșu. Este adevărat tot ce zice”, începe ea.

O cheamă Raluca Moroșanu și e în antiteză cu tot ce se întâmplă în jurul ei. Vorbește liber, stă la prezidiu, dar în picioare, e îmbrăcată în robă. Moroșanu este judecătoare la Curtea de Apel București, Secția I Penal, a fost formator la Institutul Național al Magistraturii și la Școala Națională de Grefieri; a fost membru în Comisia de elaborare a proiectului noului Cod de procedură penală.

„Aici, la Curtea de Apel, muncim foarte mult. Conducerea nu ne ajută de niciun fel. Suntem terorizați, pur și simplu, cu acțiuni disciplinare. Nu vreau să vă spun în ce situație toxică și încordată suntem”, spune judecătoarea.

Judecătoarea Raluca Moroșanu Foto: Inquam Photos – Gyozo Baghiu

Grimasele colegilor ei, ajunse meme mai repede decât se poate scrie un reportaj, și aplauzele venite din spate subtitrează șocul momentului.

Apoi urmează momentul Lianei Nicoleta Arsenie.

Continuarea reportajului pe Snoop.