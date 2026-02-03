Culisele ședinței în care Bolojan a pierdut votul în înteriorul partidului. Cum a eșuat planul „10 dintr-o lovitură” al președintelui PNL

Deși în ședința de luni seara a liberalilor președintele PNL Ilie Bolojan a primit votul covârșitor al majorității conducerii partidului pentru a continua în fruntea Guvernului (47 de voturi „pentru” și 3 „împotrivă”), el nu a reușit să demită șefii celor 10 filiale din țară cu cele mai slabe rezultate în alegerile parlamentare din 2024.

PNL a anunțat luni seara, într-un comunicat de presă, că liderii PNL au „analizat” propunerea lui Ilie Bolojan de „demitere a conducerii ultimelor zece organizații județene”.

„În urma votului, rezultatul a fost următorul: 35 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 9 abțineri. De asemenea, cinci lideri PNL au absentat de la vot. Întrucât nu a fost întrunită majoritatea calificată de două treimi prevăzută de statut (*37 de voturi), propunerea de demitere nu a fost adoptată, iar conducerile filialelor respective își păstrează mandatul”, a anunțat PNL.

Practic, lui Ilie Bolojan i-au lipsit două voturi din cele 37 necesare pentru a-i demite pe șefii filialelor care au obținut cele mai slabe rezultate în alegeri.

Cei 5 absenți din ședință, greu de găsit

HotNews a încercat să afle cine sunt cei 5 lideri PNL care au lipsit de la votul cerut de Ilie Bolojan privind demiterea a 10 șefi de filiale. Unii dintre membrii conducerii PNL care au fost absenți sunt Gheorghe Falcă, Virgil Guran, Dan Ștefan Meran și Adrian Veștea. Totuși, aceștia este posibil să-și fi trimis la ședință alți reprezentanți, au explicat surse din PNL.

„Sincer, la ce hărmălaie a fost acolo și la câtă lume a venit, că n-au venit… Au venit și mandatați de președinți, de asta e greu să vă spun (…). Sunt unii președinți care și-au dat mandatul. De exemplu, unii președinți au fost, dar la un moment dat au plecat, dar și-au lăsat mandatul de vot altor colegi. Au fost câțiva președinți care nu au venit, dar au trimis un alt reprezentant”, au explicat surse din conducerea PNL pentru HotNews.

O altă sursă din conducerea PNL spune că oricum „nu e relevant” cine a absentat, pentru că „unii erau absenți motivat”: „Alții n-au putut veni din tot felul de cauze”.

Oricum, susțin aceleași surse, votul privind demiterea șefilor celor 10 filiale neperformante va fi reluat la următoarea ședință a PNL.

Care sunt cele 10 filiale PNL cărora Ilie Bolojan vrea să le schimbe conducerea

La Congresul PNL de anul trecut, când a și fost ales președinte cu drepturi depline Ilie Bolojan, partidul a reintrodus în statut, la propunerea lui Bolojan, regula ca președinții celor 10 filiale cu cele mai slabe rezultate în alegeri să fie demiși din funcție.

Pe baza acestui regulament, Ilie Bolojan vrea acum ca șefii filialelor neperformante să plece de la conducerea acestora. Este vorba despre filialele din următoarele zone:

Buzău, unde acum președinte este Adrian Mocanu;

Sector 3, condusă acum de Andrei Baciu;

Sector 2, condusă acum de fosta ministră a Educației Monica Anisie;

Ialomița, condusă de Dragoș Soare;

Sector 4, condusă de fostul purtător de cuvânt al PNL Ionuț Stroe;

Sector 5, condusă de Dan Meran;

Covasna, condusă de Olimpiu Floroian;

Harghita, condusă de Sebastian Buzilă;

La acestea se adaugă și două filiale neperformante, dar în care conducerea a fost deja schimbată de la ultimele alegeri parlamentare, cele din 2024: Vaslui (conducerea interimară este asigurată de Marius Arcăleanu) și Galați (conducerea interimară este asigurată de Paul Achim).

Conducerile de la Covasna și Harghita ar putea să nu fie demise, chiar dacă propunerea lui Bolojan trece de votul conducerii PNL.

„La Harghita și Covasna nu prea sunt variante, că acolo e pondere mică (n. red.: de cetățeni care votează în mod tradițional cu alte partide în afară de UDMR). A rămas cumva că le scoatem din discuție, ci doar vom monitoriza acele filiale”, au declarat surse din conducerea PNL în discuțiile cu HotNews.

Lupta internă dintre Bolojan și Thuma se dă pe filialele din București

Votul pentru demiterea șefilor de filială este văzut ca o înfrângere internă pentru Ilie Bolojan pentru că premierul vrea practic să demită patru oameni apropiați mai degrabă de tabăra Hubert Thuma din partid – cea care îl contestă pe Bolojan.

Andrei Baciu, Monica Anisie, Ionuț Stroe și Dan Meran sunt apropiați de Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov și principalul contestar al premierului în partid. Înlocuirea acestora ar însemna pentru Bolojan slăbirea taberei din PNL care îl contestă.

În locul celor patru, Ilie Bolojan ar vrea să numească la cele patru filiale din București persoane precum actualul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare și actualul ministru al Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru (fost membru REPER, până la aducerea sa în Guvern de către Ilie Bolojan), conform Cotidianul.

Lupta dintre Thuma și Bolojan, faza pe Parlament, a fost câștigată de premier

Luni, în Parlament, înainte de ședința de la Vila Lac, Ilie Bolojan a câștigat o luptă internă în Parlament împotriva taberei Thuma din PNL.

Gabriel Andronache a fost numit liderul grupului PNL de la Camera Deputaților și Patricia Moș secretară. Cei doi și-au păstrat, practic, funcțiile după ce pentru aceste posturi au candidat și oameni apropiați de aripa Thuma din PNL.

Gabriel Andronache s-a impus în cursa pentru șefia grupului de la Camera Deputaților cu 29 de voturi pentru, în timp ce Ciprian Dobre (candidatul din partea aripei Thuma) a obținut 22 de voturi, conform surselor HotNews din ședință.

Pentru funcția de secretar, lupta a fost însă mult mai strânsă. Patricia Moș a primit 27 de voturi, iar Alexandru Popa (candidatul din partea aripei Thuma) a primit 24 de voturi, conform acelorași surse politice.