Cum a ajuns Cluj-Napoca cel mai scump oraș din România? Merită să te muți acolo? Cum motivează jucătorii din piața rezidențială prețurile locuințelor

Cluj-Napoca este cel mai scump oraș din România. Periodic se ating noi recorduri pe plan local, iar unele dintre proprietățile scoase în piață au ajuns să aibă costuri atât de ridicate încât s-au transformat în subiecte de știri.

De câți bani ai nevoie pentru a deveni proprietar sau chiriaș în Cluj-Napoca, ce zonă are cel mai mare potențial și cum motivează unii dintre jucătorii activi pe piața rezidențială locală prețurile locuințelor, aflați citind articolul de mai jos

Plătești cu 60% mai mult decât în Capitală pentru fiecare metru pătrat din locuință

Apartamentele din Cluj-Napoca au fost scoase la vânzare pe parcursul lunii trecute cu un preț mediu de 3.157 euro/mp util, potrivit indicelui pe care îl calculează Imobiliare.ro. Cumpărătorii care au făcut în martie pasul spre achiziție au achitat cu aproximativ 17% mai mult decât cei care și-au luat o locuință la începutul primăverii trecute.

Prețul mediu solicitat în orașul de pe Someș a ajuns să depășească media națională cu 74% și este, la ora actuală, cu 58% mai mare decât cel înregistrat în Capitală.

Apartamentele noi sunt disponibile cumpărătorilor cu un cost mediu de 3.203 euro/mp util, iar cele vechi pot fi achiziționate cu 3.150 euro/mp util.

Pe tot parcursul anului 2024, locuințele s-au scumpit cu 15% în Cluj-Napoca, de fiecare proprietate disponibilă fiind interesați aproximativ 2 cumpărători. În cele mai scumpe zone din oraș – centru, Andrei Mureșanu, Bună Ziua – prețurile apartamentelor s-au majorat într-un an cu până la 10%.

În primul trimestru al anului în curs, creditul ipotecar mediu accesat de clujeni prin intermediul brokerilor din rețeaua Imobiliare.ro a ajuns la 95.373 euro, o valoare cu 22% mai mare față de cea înregistrată în perioada similară din 2024.

În același timp, rata medie achitată lunar de noii proprietari la bancă a fost mai mică decât cea pe care ar fi plătit-o anul trecut, mai exact de 2.611 lei, echivalentul a circa 525 euro.

Chiriile sunt mari, dar cresc mai lent decât prețurile apartamentelor

Un chiriaș din Cluj-Napoca trebuie să achite lunar, în medie, 550 euro pentru un apartament cu 2 camere. Aceasta este cea mai căutată tipologie de locuință în rândul celor care stau cu chirie și cea mai larg întâlnită în oferta de pe piața locală. Un preț similar este solicitat și de către proprietarii din București.

Dacă în cazul prețurilor de vânzare am văzut o majorare cu 15% pe parcursul anului trecut, în cazul chiriilor avansul a fost cu doar 6%. Și de această dată, pentru fiecare proprietate listată pe Imobiliare.ro la închiriere au existat aproximativ doi potențiali chiriași interesați de ea.

Centrul orașului și cartierele Andrei Mureșanu și Mărăști se mențin cele mai scumpe pentru chiriași, chiriile medii putând fi încadrate în cazul apartamentelor în intervalul 600-700 euro/lună, cu creșteri chiar și de 10% în ritm anual.

Cumperi locuințe la jumătate de preț în restul județului. Chiriile scad și ele puternic când ieși din oraș

În restul județului Cluj, apartamentele se vând la jumătate de preț față de cele din Cluj-Napoca. Discutăm despre o sumă medie solicitată de doar 1.664 euro/mp util în 2024, cu doar 7% mai mare față de cea aferentă anului 2023, arată datele Imobiliare.ro.

Chiriile sunt și ele semnificativ mai mici față de cele solicitate de proprietarii din Cluj-Napoca. Un chiriaș plătea lunar anul trecut, în medie, 390 de euro pentru un apartament.

Cum a ajuns Cluj-Napoca cel mai scump oraș din România? De ce merită să te muți aici? Răspunsurile experților locali

Imobiliare.ro a organizat săptămâna aceasta un eveniment dedicat profesioniștilor care activează pe plan local în sectorul de real estate. Pe scena acestuia au urcat mai mulți reprezentanți ai industriei la dezbateri pe tema “Oportunități și provocări în imobiliare în vremuri marcate de incertitudine”.

Întrebați în fața celor aproximativ 400 de participanți cum motivează prețurile practicate în Cluj-Napoca, dar și de ce mai merită să te muți aici, aceștia au oferit răspunsuri cât se poate de diferite.

Cluj-Napoca a ajuns din greșeală orașul-comoară al României

“Am ajuns la prețul acesta din greșeală. Clujul era ca oraș sub Timișoara. A venit domnul primar Boc, a făcut minuni în primul mandat, poate și în al doilea. La început și noi clujenii eram mult mai mândri că depășisem Timișoara, începeau să se întâmple multe lucruri frumoase la noi și pe fondul acesta al entuziasmului din acele perioade ne-am considerat orașul-comoară, atât de comoară încât să fie intangibil. Și pentru că este o comoară intangibilă am început să nu mai dăm autorizații de construire. După ce n-am dat autorizații, au început să crească prețurile și ne-am mirat de ce cresc prețurile”, a declarat omul de afaceri Dorin Bob, fondatorul companiei de dezvoltare imobiliară Studium Green.

Tocmai pentru că cererea trebuie să se întâlnească în mod firesc cu oferta și situația din Cluj-Napoca a fost așa cum a fost, au apărut noi poli de dezvoltare rezidențială în jurul orașului precum Florești sau Baciu.

Dorin Bob a atras, totodată, atenția la situația în care se află tinerii care fie au nevoie de bani inclusiv de la bunici pentru a se descurca în oraș, fie ajung să abandoneze Clujul după câțiva ani pentru că nu-și mai permit să locuiască aici.

“Un tânăr cu un salariu entry level în Cluj câștigă în jur de 800 de euro. Chiriile sunt 500, hai să zicem 400, deci acel tânăr care a terminat facultatea după 4 ani de zile ajunge să-și dea 50% din venituri pe chirie. Dar este tânăr, vrea să se întâlnească în oraș cu cineva și mai are încă o componentă de 20%-30% pentru viața lui socială. Mai are încă 5%-10% întreținere și el abia trăiește de pe o zi pe alta, dar trăiește în Cluj și e fericit. Nu se ajunge cu banii și îi sună pe părinți. Părinții, bunicii, toți încep să-i dea bani. Până când? Ajunge omul acela la 35 de ani să nu se poată descurca în Cluj-Napoca fără banii bunicilor”, a explicat omul de afaceri.

“Pot să-i înțeleg și pe investitorii care cumpără apartamentele de la mine cu 3.000 euro/mp. Și ei au anumite așteptări la nivelul chiriilor. Este vorba de randament. Sunt într-o spirală foarte periculoasă pentru că pe principiul acesta, tinerii au venit, au intrat cu speranță, stau, se chinuie 5-10 ani și apoi pleacă. Și pleacă multă lume din Cluj”, a mai adăugat el.

Dorin Bob a propus și o soluție care să-i încurajeze pe tineri să se stabilească în orașul de pe Someș și să-i susțină la începutul carierei – un program social cu chirii subvenționate dedicat exclusiv acestora.

“10.000 de apartamente. Să aducem 10.000 de tineri, să stea cu 200-300 de euro chirie în primii cinci ani de viață profesională”, a propus dezvoltatorul menționând, totodată, că autoritățile locale ar trebui să aibă o politică prin care, așa cum se întâmplă în HR, să facă headhunting la nivel național și chiar european pentru a convinge oamenii să se mute în Cluj-Napoca.

“Așa l-ai stabilizat pe tânăr. Intră în piața forței de muncă, începe să câștige mult mai mult, după care poate să meargă în piața liberă. Are nivelul veniturilor mai mare, deci valoarea creditului pe care îl poate accesa este mult mai mare și poate să cumpere apartamente normale”, a mai adăugat Dorin Bob în cadrul panelului de dezbateri organizat la evenimentul Imobiliare.ro HUB Cluj-Napoca.

Cluj-Napoca este un oraș al nebunilor, unde ajung cei care visează să obțină mai mult de la viață

În multe dintre orașele din România poți să trăiești bine, în Cluj-Napoca ajungi însă atunci când vrei mai mult, este de părere fondatorul și managerul general Capital Imobiliare.

“Cred că peste tot în lume există și un oraș al nebunilor, un oraș în care nu vin doar tinerii care speră la ceva minim și cumpără un apartament cu un preț mediu. Eu sunt din Bistrița. Dacă vrei, poți să ai o viață foarte faină la Bistrița, dar dacă ai o doză de nebunie în tine și vrei mai mult, atunci vii la Cluj. Aici ai educație bună, ai spitale bune, ai medici buni, ai și legături cu exteriorul în cazul în care vrei să mergi într-un city break și nu la niște costuri mari”, a declarat Cosmin Lupan.

“Ne raportăm poate de prea multe ori la prețul pe metrul pătrat din Cluj, doar pentru cei care câștigă un venit mediu. Avem în Cluj și IT-iști, e un hub de IT în care oamenii câștigă mult peste medie”, a mai adăugat el.

Antreprenorul activ în sectorul imobiliar din 2015 a ținut, de asemenea, să menționeze că din punctul său de vedere faptul că au fost emise mai puține autorizații de construire pe plan local nu a fost neapărat un lucru rău pentru dezvoltarea orașului.

“Vedem niște blocuri construite în 2007 care erau la 300-500 de metri distanță. Au făcut clădiri înalte, le-au înghesuit una în cealaltă și oamenii își dădeau mâna de pe balcon. Nici așa nu se poate. Dacă vrem să avem calitatea vieții mai bună, trebuie să avem și o rigoare când dăm autorizațiile de construire. Trebuie să existe o echitate în ceea ce oferă acei 3.000 euro/mp. Care sunt facilitățile pe care mi le oferă acei bani?”, a spus Lupan.

Cluj-Napoca este orașul care le vine mănușă antreprenorilor

Andrei Pricop, managerul de vânzări al agenției Bling Imobiliare, susține la rândul său că orașul de pe Someș este excelent pentru cei care își doresc mai mult și îmbrățișează oportunitatea de a deveni antreprenori, în special în domeniul imobiliar.

“Sunt născut în Brașov, am trăit destul de mult în zona Moldovei, ultimii 12 ani în Iași, și am doar un an de când am venit în Cluj. De ce am venit aici? Am văzut mutarea ca pe o oportunitate. Da, într-adevăr, ca salariat poate ai anumite neajunsuri de care poți să te plângi, dar ca antreprenor în imobiliare mi se pare o zonă din România în care poți să aduci un profit extrem, extrem de bun comparativ cu alte piețe. Dacă ar fi să comparăm un constructor din Iași cu unul din Cluj, am discuta de un profit cu cel puțin 30%-40% mai mare”, a explicat el.

Mai mult, Pricop i-a încurajat pe agenții imobiliari prezenți în sală să treacă la un nou nivel în businessurile lor dând rolul de vânzător pe cel de proprietar de terenuri și apoi de dezvoltator.

Mai multe tranzacții în Cluj pe final de 2025?

În primele trei luni ale acestui an s-au tranzacționat cu 10% mai multe imobile pe raza județului Cluj decât în intervalul similar din 2024, arată cele mai noi date publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, chiar dacă 2025 a părut inițial că începe cu stângul în contextul în care ianuarie s-a menținut la valori mai mici decât anul trecut. Strict pe segmentul unităților individuale, creșterea a fost cu 13%.

Situația poate fi chiar mai favorabilă pe piață spre finele lui 2025, dacă luăm în considerare tendințele anilor anteriori.

“Anii 2023 și 2024 au fost marcați de o ascensiune foarte interesantă, dacă raportăm evoluția pieței în trimestrul I și în trimestrul IV. În 2023 am observat o creștere cu 51% între primul și cel de-al patrulea trimestru. În 2024, de 38%. Se pare că există o tendință din punctul acesta de vedere și, teoretic, ar trebui să însemne că la sfârșitul trimestrului IV 2025 va fi obligatoriu o creștere”, a explicat Ioana Oltean, CEO al agenției Napoca Imobiliare și gazda panelului de dezbateri din cadrul evenimentului Imobiliare.ro HUB Cluj-Napoca.

Zona cu cel mai bun potențial de dezvoltare imobiliară în viitorul apropiat

Viitorul pare să arate destul de bine pentru cei care își doresc să cumpere locuințe noi, în special în zona de nord a orașului unde oferta se va menține la un nivel destul de ridicat în următoarea perioadă.

“Avem foarte multe dezvoltări imobiliare noi, mai ales în zona de nord, și vom avea în continuare pentru că sunt multe PUZ-uri în lucru, sunt multe autorizații care urmează să iasă. Discutăm de toată zona dinspre Coposu în Iris. Avem proiecte mari, de peste 400 de unități”, a explicat Andreea Miron, fondator și CMO Landmarks.

Dezvoltarea rezidențială din nordul orașului va fi susținută, din punctul său de vedere, atât de cel mai amplu proiect de reconversie urbană din România care va transforma, cu o investiție de peste o jumătate de miliard de euro, fosta platformă industrială Carbochim într-un spațiu cu mai bine de 400 de magazine, birouri, restaurante și cu multiple facilități de petrecere a timpului liber și de entertainment, cât și de culoarul de mobilitate pe care îl pregătește primăria.

Cum se vede piața din Cluj-Napoca din exterior? Un semnal de alarmă pentru agenții imobiliari

La panelul de dezbateri organizat în cadrul evenimentului Imobiliare.ro HUB Cluj-Napoca a participat și un trainer cu experiență vastă pe piața rezidențială din București. Acesta a ținut să le explice agenților imobiliari prezenți în sală că, deși se bucură în prezent de comisioanele mari pe care le pot obține pe fondul prețurilor ridicate, pe termen lung este mai benefică pentru toate părțile implicate într-o tranzacție o piață în care proprietățile de vând sau se închiriază cu prețuri accesibile unui număr cât mai mare de persoane.

“Ca agent imobiliar, prefer oricând ca piața să fie una accesibilă, nu una foarte scumpă, greu de atins pentru publicul larg. În momentul în care zona imobiliară devine foarte greu de accesat toată societatea suferă, inclusiv noi, ca agenți imobiliari. Ne putem bucura de mirajul faptului că pe o tranzacție cu un apartament cu 2 camere putem încasa un onorariu de exemplu cu 30% mai mare, dar în realitate, dacă ne uităm puțin la cifre, o să vedem că numărul de tranzacții pe o piață scumpă scade și, chiar dacă obținem comisioane mai mari, în total e posibil să plecăm cu mai puțini bani acasă”, a explicat David Grigorescu, trainer și manager Zoom City.