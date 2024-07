Cum a ajuns Real Madrid să lucreze cu NASA la un program spațial

Un director din cadrul celui mai bogat club din lume lucrează cu NASA în cadrul programului „Artemis”, pentru a trimite o rachetă în spațiu până în 2026, relatează The Athletic. Preparatorul fizic al Real Madrid, Antonio Pintus, se ocupă de proiect.

Pintus a colaborat cu agenția spațială în cadrul programului „Artemis”, care își propune să trimită oamenii pe Lună, pentru prima dată după anul 1972. Italianul a vizitat Centrul Spațial Johnson din Houston, pentru a le explica partenerilor despre cum se pot menține în formă astronauții în timpul misiunii.

Datorită tehnicii sale de antrenament, sportivii îl numesc pe Pintus „sergentul”. El a fost numit director de performanță al clubului, dar și antrenor principal de fitness.

Relația dintre Real Madrid și NASA a început vara trecută, când clubul sportiv era într-un turneu în Statele Unite. Un inginer spaniol al agenției spațiale, Carlos Garcia-Galan, a fost invitat la o sesiune de antrenament a sportivilor.

„Am vorbit cu Antonio și mi-a spus că este foarte interesat de misiunile NASA”, a declarat Garcia-Galan, citat de The Athletic. „În timpul acelei sesiuni de antrenament, am vorbit doar 10 minute, dar am văzut imediat că sunt multe subiecte asupra cărora am fost de acord și că am putea face ceva împreună”.

Garcia-Galan lucrează la programul spațial „Orion”, parte a campaniei „Artemis”. Scopul NASA este să meargă pe Lună în fiecare an și s-a consultat ​​cu Pintus, pentru că vrea să asigure o pregătire fizică „de ultimă generație” astronauților.