VIDEO Cum a ajuns să fie eliberat din greșeală un azilant condamnat la închisoare pentru agresiuni sexuale, în Marea Britanie. „Trebuie expulzat, nu lăsat pe străzile noastre”

Un solicitant de azil etiopian, condamnat la închisoare în Marea Britanie pentru agresiuni sexuale, fapte ce au declanșat în această vară o serie de manifestații anti-imigrație în Regat, a fost eliberat din greșeală, anunță autoritățile britanice, care desfășoară acum o urmărire amplă pentru prinderea acestuia, relatează sâmbătă France Presse, Sky News și The Guardian.

Hadush Gerberslasie Kebatu, solicitantul de azil din Etiopia a cărui ședere într-un hotel plătit de guvern a declanșat în vară proteste masive în Marea Britanie, tocmai fusese condamnat la închisoare, luna trecută, pentru agresarea sexuală a unei fete de 14 ani și a unei femei.

Vicepremierul David Lammy, care e totodată ministru al Justiției, s-a declarat „consternat” de această eroare, adăugând că serviciile sale lucrează „în regim de urgență cu poliția pentru a-l găsi”.

„Kebatu trebuie expulzat pentru infracțiunile sale, nu lăsat pe străzile noastre”, a mai transmis ministrul David Lammy, care a ordonat o anchetă cu privire la această eliberare eronată.

A fost văzut ultima dată „în zona Londrei”

Poliția din comitatul Essex (sud-estul Angliei), împreună cu poliția metropolitană londoneză și poliția britanică de transport desfășurau sâmbătă o amplă căutare pentru a-l găsi pe acest bărbat în vârstă de 41 de ani, care a fost văzut „în zona Londrei”, după ce a fost eliberat din greșeală din închisoarea Chelmsford din Essex.

Potrivit presei britanice, Hadush Kebatu trebuia să fie transferat din închisoarea Chelmsford din Essex într-un centru de detenție administrativă în vederea expulzării, dar a fost în schimb eliberat din greșeală de autorități.

Poliția din Essex a confirmat că bărbatul a fost văzut urcând într-un tren la gara Chelmsford vineri, la ora 12:41.

Un comunicat difuzat sâmbătă dimineață de Poliție preciza:

„Ancheta continuă în ritm alert pentru localizarea și arestarea acestui bărbat, în urma unei erori comise ieri de serviciul penitenciar. Ofițerii de poliție din Essex, cei de la Poliția Metropolitană și Poliția Transporturilor colaborează în această anchetă complexă și rapidă. Ei au lucrat pe tot parcursul nopții pentru a-i urmări mișcările, inclusiv analizând ore întregi de înregistrări de pe camerele de supraveghere, iar această muncă continuă și astăzi. Investigația noastră arată că a fost văzut ultima dată în zona Londrei”.

Poliția face apel la public să sprijine căutările cu orice informații relevante, iar în finalul comunicatului subliniază: „Suntem conștienți că această situație îngrijorează cetățenii și ne angajăm să îl localizăm și să îl arestăm cât mai repede posibil”.

Surse din cadrul Serviciului Penitenciar, citate de The Guardian, spun eliberarea lui Kebatu din închisoarea Chelmsford este atribuită unei erori umane. Potrivit surselor, ofițerul din penitenciar care a autorizat eliberarea a fost suspendat din funcție pe durata anchetei.

În același timp, o sursă din cadrul penitenciarului Chelmsford a descris incidentul drept „un dezastru anunțat”, din cauza numărului mare de eliberări procesate de personalul neexperimentat și a eliberării simultane a zeci de deținuți care ispășeau pedepse diferite.

Faptele sale, comise la scurt timp după sosirea sa în Anglia, a declanșat proteste ample

În luna septembrie, justiția britanică l-a condamnat pe acest solicitant de azil din Etiopia la un an de închisoare pentru fapte de agresiune sexuală comise asupra unei adolescente de 14 ani și a unei femei din Epping, o localitate situată la nord-est de Londra.

Hadush Kebatu ajunsese în Marea Britanie la sfârșitul lunii iunie, traversând Canalul Mânecii la bordul unei bărci pneumatice. El a comis infracțiunile la numai opt zile după sosirea sa aici.

După arestarea sa în iulie, în fața hotelului din Epping unde acesta era cazat au fost organizate manifestații, unele dintre ele marcate de violențe, care apoi s-au răspândit și în alte orașe din Regatul Unit.

Etiopianul era cazat în hotelul The Bell din Epping împreună cu alți aproximativ 130 de azilanți, aceasta fiind o politică obișnuită a guvernului britanic pentru solicitanții de azil care sunt supuși procedurii de evaluare a cererii lor.

Proteste au avut loc în fața hotelului The Bell din Epping, unde erau cazați solicitanții de azil. Credit foto: Jordan Pettitt / PA Images / Profimedia

„Risc semnificativ de recidivă”

La procesul de luna trecută, judecătorul din Essex care l-a condamnat pe etiopian la 12 luni de închisoare cu executare, cu un termen de supraveghere de cinci ani, a afirmat că Hadush Kebatu prezintă un „risc semnificativ de recidivă”.

După vestea eliberării sale eronate, tatăl victimei adolescente a declarat sâmbătă pentru Sky News: „Sistemul judiciar ne-a dezamăgit”.

În aceeași zi cu condamnarea lui Kebatu, un alt azilant, egipteanul Abdelrahmen Adnan Abouelela, a fost condamnat la opt ani și jumătate pentru violul comis asupra unei femei în Hyde Park din centrul Londrei în 2023, preciza RFI în septembrie.

Orice azilant condamnat la o pedeapsă de închisoare de peste 12 luni cu executare poate face obiectul unui ordin imediat de expulzare după ispășirea sentinței sau a unei părți a acesteia.

Reacții politice

„Marea Britanie se năruiește”, a reacționat pe rețeaua X Nigel Farage, liderul partidului de extremă dreapta Reform UK, care a făcut din lupta împotriva imigrației principalul său argument electoral.

De altfel, aceste fapte legate de imigrația ilegală au ca efect politic sporirea popularității formațiunii Reform UK, care este în fruntea tuturor sondajelor de opinie din ultimele luni.

Vineri, când a anunțat declanșarea unei anchete cu privire la incident, vicepremierul David Lammy a spus că se simte „furios în numele publicului”. El a susținut că Partidul Laburist a moștenit „un sistem penitenciar în colaps”, dar a adăugat totuși că „nu există nicio scuză” pentru eliberarea eronată.

Și prim-ministrul laburist Keir Starmer a declarat că eliberarea este „total inacceptabilă” și că este „oripilat”.

Datele anuale ale guvernului britanic privind închisorile din țară arată că 262 de deținuți au fost eliberați din greșeală în cele 12 luni până în martie 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 128% față de anul precedent.