Cum a arătat consumul de energie al românilor după apelurile lui Ilie Bolojan la moderație. Datele Transelectrica

Nivelul consumului de energie electrică în orele de vârf ale primelor zile din luna august au fost, cu o singură excepție, mai mici decât cele care au fost prognozate. „Populația a contribuit voluntar la economisirea energiei”, susține Transelectrica, într-un răspuns pentru Mediafax.

„Din analiza datelor înregistrate începând cu 01.08.2026, comparativ cu zile similare din trecut și cu condiții similare de funcționare din punct de vedere al condițiilor meteorologice, rezultă o reducere a consumului total la nivelul SEN în intervalul orar 20 – 22 cu până la aproximativ 300 MW”, a precizat Transelectrica.

Românii au consumat mai puțin decât era prognozat

Consumul realizat a fost mai mic decât cel prognozat de Transelectrica în fiecare zi de la începutul lunii, cu excepția zilei de 5 august, când temperaturile au fost cele mai ridicate din acest interval.

Datele transmise Mediafax de către companie, exprimate în MW, arată astfel:

Data Prognozat Realizat 01.08 6810 6705 02.08 6510 6458 03.08 7480 7310 04.08 7660 7395 05.08 7640 7682 06.08 7420 7336

Datele sunt aferente intervalului de vârf 20.00 – 20.15, perioadă în care se înregistrează de obicei cel mai mare consum de energie electrică.

Luni, după ședința de Guvern, premierul Ilie Bolojan a cerut atât autorităților publice, cât și populației să reducă consumul de energie electrică între orele 19 și 23, când deficitul de producție internă trebuie acoperit prin importuri.

„Fac un apel, încă o dată, către cetățeni, companii, autorități publice, să luăm măsuri voluntare pentru a reduce consumul”, spunea premierul.

Cum se explică depășirea de miercuri

În cadrul conferinței de presă susținute joi, pe aceeași temă, Bolojan a mulțumit populației pentru eforturile făcute de reducere a consumului, chiar dacă miercuri seara consumul prognozat a fost depășit de cel realizat.

„Să aveți în vedere că a fost ziua cu cele mai mari valori de temperatură din toată țară. Există statistici care arată că fiecare grad cu care crește temperatura duce la un consum suplimentar în sistem. Efectul creșterii suplimentare față de zilele anterioare vine din această realitate. Estimez că astăzi după ce temperaturile se vor reduce va fi și o reducere a consumului”, a spus premierul.

De altfel, și Transelectrica a anunțat, miercuri seară, că măsurile de reducere voluntară a consumului dau rezultate, fiind exclusă astfel o avarie majoră a Sistemului Energetic Național.

„Măsurile voluntare de consum responsabil şi-au demonstrat deja eficienţa în menţinerea echilibrului Sistemului Electroenergetic Naţional în ultimele zile şi rămân importante pentru susţinerea stabilităţii acestuia în perioada următoare”, a transmis compania.

Reacția populației din Ungaria

Eforturile populației de limitare a consumului au contribuit în aceste zile și la menținerea alimentării cu energie în parametri normali în Ungaria vecină, țară care în ultimele zile s-a confruntat cu temperaturi de peste 40 de grade Celsius, iar debitul redus al Dunării a provocat închiderea unui reactor la centrala atomoelectrică de la Paks.

Prim-ministrul Peter Magyar a mulțumit în repetate rânduri companiilor și gospodăriilor care și-au redus voluntar consumul de energie electrică cu 600-700 de megawați (MW) pe zi în perioada de vârf a consumului, între orele 17:00 și 22:00, și a scris miercuri pe Facebook că pe unguri îi așteaptă zile și mai grele.

Un analist în domeniul energiei, care a dorit să rămână anonim, a afirmat că cea mai mare parte a economiilor de energie a fost realizată de utilizatorii industriali, dar, având în vedere că cererea totală de energie depășește în prezent 7.000 MW, economia de 600 MW ar echivala aproximativ cu oprirea a 1 milion de aparate de aer condiționat de dimensiuni medii.

Moldovenii au ignorat apelurile guvernanților

Pe de altă parte, consumul de energie electrică din Republica Moldova a fost cu aproximativ 1.000 MWh mai mare marți, 4 august, decât în ziua precedentă, în pofida apelurilor autorităților la populație de a economisi energie în orele de vârf. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu, care a invocat și prețul mare la care este nevoită Republica Moldova să cumpere energie.

În debutul ședinței guvernului de la Chișinău, premierul Vasile Tofan le-a mulțumit instituțiilor care au îndemnat populația să reducă consumul de energie, dar a spus că eforturile nu au fost suficiente pentru a evita achizițiile de urgență.

„Ieri, în pofida încercărilor noastre de a economisi, totuși nu am identificat ca țară circa 130 MWh de energie în perioada de la ora 21:00 până la 23:00. Asta înseamnă că a trebuit să cumpărăm această energie la prețuri foarte mari, de două-trei ori mai scumpe, de pe bursă, pentru că există deficit de energie și în Ungaria, și în România, și în Bulgaria”, a declarat premierul.

Tofan a explicat că problemele se acumulează la nivel regional și reduc cantitatea de energie disponibilă pe piață.

„Ca să nu plătim prețuri mai mari, trebuie să stingem lumina și să fim mai economi cu energia, în special în perioada de seară. Ieri, perioada critică a fost între orele 21:00 și 23:00. Ține de banii noștri comuni”, a afirmat Tofan.