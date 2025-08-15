Cum a devenit influencerul conspiraționist BobbyD fotograful oficial al unei instituții din statul român pe contract de 26.000 de euro – dezvăluire Context

Pensionat de la Primăria Constanța și unul dintre cei mai cunoscuți influenceri pro Putin și anti UE, Bogdan Dumitru, cunoscut pe rețelele sociale drept BobbyD, e conectat la contracte cu statul, conform unei investigații publicate de site-ul Context.

Firmele lui BobbyD, pe numele său real Bogdan Dumitru, au încasat 130.000 de lei de la Compania Națională de Investiții (CNI), prin atribuire directă pentru servicii fotografie.

Potrivit Context, firmele Claboo Media și Aimedia SRL ale lui BobbyD, care este fotograful oficial al CNI, au încheiat contracte de sute de mii de lei cu mai multe instituții publice, în ultimii doi ani.

În total, CNI a făcut cinci achiziții de la firmele lui Dumitru, în valoare totală de 51.000 de euro, din care au fost facturați și plătiți 26.000 de euro, susține compania de stat.

BobbyD s-a remarcat în ultimii ani pe rețelele de socializare cu retorica rusă și mesaje pro-Putin. Pe contul său de TikTok, unde are peste 400.000 de urmăritori, distribuie mesajele oficialilor ruși, susține că războiul din Ucraina este inventat și îl susține energic pe Călin Georgescu.

Tarif lunar pentru participarea la două evenimente de la CNI

Potrivit Context, la finalul lui 2022, Dumitru a devenit fotograful oficial al CNI. Pentru un tarif lunar de 10.000 de lei, firma lui, Claboo Media, se angaja să participe în fiecare lună la două evenimente organizate de compania de stat, conform informațiilor publicate în SEAP.

În decembrie 2023, tot fără licitație, firmei i se atribuie un alt contract, tot cu durata de 12 luni, cu valoare totală de 120.000 de lei, fără TVA. Achizițiile CNI de la Claboo Media au continuat și după ce acesta răspândea pe TikTok retorică rusă și mesaje pro-Putin, mai scriu jurnaliștii de la Context. „CNI nu a avut nevoie decât de două ore ca să decidă cui dă contractul, conform informațiilor publicate în SEAP”, scrie publicația.

În ianuarie 2025, Bogdan Dumitru depusese actele pentru înființarea altei firme, Aimedia SRL, cu același obiect de activitate. Imediat, CNI a publicat în SEAP două achiziții de la entitatea nou înființată: servicii fotografice în valoare de 5.000 de lei lunar, timp de două luni.

Reacția BobbyD și Companiei Naționale de Investiții

Contactat de jurnaliștii Context, BobbyD a negat că a încasat atâția bani:

„M-a luat cu călduri. De unde dracu’ atâția bani? (…) Au fost, cred că maxim vreo 5-6 plecări. Maxim. 5-6 ori 4.500 de lei. Sunt sume mici”, a spus acesta.

De asemenea, Compania Națională de Investiții, întrebată câți bani a achitat în total către Claboo și Aimedia, dar și de ce l-au ales pe Dumitru ca partener, instituția a răspuns:

„În ceea ce privește cele două societăți menționate (Claboo Media și AI Media n.r.), în cadrul Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP) nu figurează certificate constatatoare negative, iar în evidența Oficiului Național al Registrului Comerțului nu există informații care să ridice suspiciuni cu privire la reprezentanții legali ai acestora. Referitor la opiniile exprimate de persoane fizice asociate acestor entități, dorim să precizăm că CNI se delimitează ferm de orice formă de discurs care contravine principiilor democratice, valorilor europene sau normelor constituționale”, se arată în răspunsul semnat de directoarea CNI, Manuela Pătrășcoiu pentru Context.