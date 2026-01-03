Cum a fost capturat președintele Venezuelei. Primele informații despre prinderea lui Nicolas Maduro
SUA au atacat sâmbătă dimineață Venezuela, iar liderul țării, Nicolas Maduro, și soția sa au fost capturați și scoși din țară, a anunțat președintele american Donald Trump. Trump nu a oferit mai multe detalii despre cum a fost prins liderul venezuelean, dar presa americană scrie că Maduro a fost capturat de Delta Force.
„Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva Venezuelei și a liderului acesteia, președintele Nicolas Maduro, care a fost, împreună cu soția sa, capturat și scos din țară. Această operațiune a fost efectuată în colaborare cu forțele speciale din SUA”, a anunțat Donald Trump, pe rețeaua sa socială Truth Social.
Trump nu a dat mai multe detalii despre modul în care Maduro a fost capturat sau unde a fost dus.
Oficiali americani au declarat pentru CBS News că președintele venezuelean a fost capturat de membri ai Delta Force, cea mai importantă unitate militară specială a armatei americane.
Unitatea de elită Delta Force a fost responsabilă și de misiunea din 2019 în care a fost ucis fostul lider al Statului Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi.
Guvernul venezuelean nu a confirmat deocamdată capturarea lui Maduro.
SUA îl acuză de mult timp pe Nicolas Maduro că ar conduce o organizație internațională de trafic de droguri, lucru pe care Maduro îl neagă. Acest lucru, împreună cu consolidarea militară masivă din regiune din ultimele luni, a fost interpretat în regiune ca o încurajare pentru cineva din interiorul țării să se întoarcă împotriva lui.
Anterior, Statele Unite au oferit o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru informații care să ducă la arestarea lui Maduro.