Cum a fost comis atacul de la Cracovia. Primele date despre atacator

Poliția poloneză afirmă că autorul atacului din centrul Cracoviei a tras la întâmplare dintr-o mașină, cu o armă de tip militar, scrie Reuters.

Toate informațiile despre atacul din Piața centrală din Cracovia, LIVE pe HotNews.

Oamenii legii au început să primească sesizări în jurul orei 15.00 că o persoană aflată într-un autoturism trăgea la întâmplare asupra oamenilor care intrau în piață, a declarat un purtător de cuvânt al Poliției.

Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, bărbatul purta o ținută de tip militar și a folosit o armă militară.

Atacatorul a fost împușcat de polițiști, fiind rănit și dus la spital.

„În timpul reținerii, polițiștii au făcut uz de armă, însă bărbatul a ripostat cu foc. Drept urmare, doi polițiști se numără printre persoanele rănite”, a mai spus reprezentantul Poliției, citat de Reuters.

Cinci persoane au fost ucise și peste 10 au fost rănite în urma atacului.

Ministrul Justiției, Waldemar Żurek, a îndemnat populația la calm și a declarat că autorul va fi „pedepsit aspru”.

„Autorul a fost rănit și reținut. Procurorii, poliția și toate serviciile competente se află deja la fața locului, adunând probe și investigând circumstanțele atacului. Facem apel la calm și rugăm cetățenii să nu împiedice activitatea serviciilor de urgență”, a transmis ministrul Justiției, citat de The Guardian.