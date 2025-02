Cum a fost posibil ca avionul implicat în incidentul din Toronto să se răstoarne și toți pasagerii de la bord să supraviețuiască

Anchetatorii canadieni investighează cauzele accidentului aviatic petrecut luni pe Aeroportul Pearson din Toronto, când un avion al companiei Delta Airlines s-a răsturnat cu roțile în sus la aterizare, în condiții de viscol și vânt puternic. În urma incidentului, 21 dintre cei 80 de pasageri aflați la bord au fost transportați la spital. Imaginile surprinse la fața locului arată avionul complet răsturnat pe pista aeroportului și fără aripa dreaptă. Deși accidentul nu s-a soldat cu victime, imagini din momentul impactului au stârnit îngrijorare în rândul opiniei publice, notează Reuters.

Potrivit expertului american în siguranță aviatică, Anthony Brickhouse, avioanele sunt proiectate să aterizeze mai întâi pe trenul de aterizare principal și apoi pe cel de la bot. Deși cauzele exacte ale accidentului nu sunt încă determinate, Brickhouse consideră că impactul cu pista ar fi putut afecta trenul de aterizare, ceea ce a dus la pierderea echilibrului avionului.

„În fața forțelor generate de impactul cu pista și alte condiții, dacă aripa nu mai este acolo pentru a susține avionul, acesta se va răsturna”, a explicat Brickhouse.

🚨#BREAKING: A Delta Airlines CRJ-900 jet operated by Endeavor Air has crashed and overturned with numerous passengers on board



📌#Toronto | #Canada



Currently, numerous emergency crews are on the scene at Toronto Pearson Airport after a Delta Air Lines flight from… pic.twitter.com/DkaQ5E7jLg