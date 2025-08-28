Cum au împins statul și austeritatea fabrica de ulei Argus Constanța în portofoliul bulgarilor

În prima jumătate a acestui an, Argus Constanța a înregistrat o pierdere de peste 10,5 milioane de lei, pe fondul măsurilor protecționiste impuse de Guvern (plafonarea adaosurilor comerciale) și a schimbării comportamentului de consum, arată un raport al companiei. În urmă cu câteva zile, firma a fost vândută bulgarilor.

„Măsurile luate de Guvern au drept obiectiv declarat reducerea inflației prin scăderea prețului la raft și au vizat industria din care facem parte prin limitarea adaosului comercial. În ciuda acestor intervenții, România a continuat să înregistreze cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană ”, mai arată raportul citat.

Intervenția statului în economie a afectat negativ produsele cu valoare adăugată și a favorizat produsele cu marjă comercială redusă și implicit întreaga profitabilitate a operațiunilor desfășurate, mai spun reprezentanții companiei.

Comparativ cu primul semestru din 2024, cifra de afaceri netă din primul semestru din 2025 a scăzut cu 41%, în principal ca urmare a scăderii volumului vânzărilor, iar cheltuielile cu materiile prime și cele consumabile au scăzut cu 51% pe fondul scăderii producției de ulei rafinat îmbuteliat.

Conform datelor publice, consumul intern nu mai reprezintă un motor de creștere economică, iar comportamentul de cumpărare al consumatorilor a devenit semnificativ mai prudent și selectiv, inclusiv în cazul uleiului de floarea-soarelui, scriu autorii raportului.

„Comparativ cu anul anterior, consumatorii manifestă o reticență crescută în privința cheltuielilor, analiza atentă a bugetului devenind o practică uzuală. Această prudență este vizibilă în structura coșului zilnic, unde produsele esențiale, precum uleiul de gătit, sunt extrem de sensibile la variațiile de preț. Loialitatea față de branduri continuă să se diminueze, iar preferințele de consum se îndreaptă tot mai mult către segmentele de mărci private și cele de proveniență preponderentă din Ucraina și țările vecine (Bulgaria, Republica Moldova)”, se mai aată în document.

Vânzarea

În data de 25 august 2025, conducerea firmei ARGUS a fost informată de către acționarul majoritar INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. despre încheierea unui acord cu INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. (care deține 91,42% din capitalul social al ARGUS) pentru un potențial transfer al tuturor acțiunilor deținute de INFINITY în ARGUS și, indirect, al acțiunilor deținute de ARGUS în COMCEREAL S.A. TULCEA.

Având în vedere că punerea în aplicare efectivă depinde de îndeplinirea anumitor condiții prevăzute în acord, nu există nicio garanție că tranzacția avută în vedere în acord va fi încheiată sau că va fi executată la prețul orientativ menționat mai sus, spun oficialii Argus.

De asemenea, în data de 25 august 2025, Argus S.A. a încheiat un contract de procesare neexclusiv cu Oliva AD, o parte afiliată a BUILDCOM EOOD, în vederea procesării semințelor de floarea-soarelui și producției de ulei brut de floarea-soarelui.

În baza termenilor contractuali, Argus va procesa până la aproximativ 12.000 tone de semințe de floarea-soarelui pe lună pentru Oliva AD pe o perioadă inițială de două luni, cu posibilitatea unor prelungiri ulterioare de câte două luni. Valoarea totală estimată a contractului de procesare în regim de subcontractare este sub pragul de 10% din cifra de afaceri a Argus pentru anul fiscal 2024.

Cine sunt părțile din contract: Bătrânul Argus de 82 de ani, preluat de tânărul Buildcom EOOD de 31 de ani

Buildcom EOOD, înființată în 1994, este una dintre cele mai importante companii bulgare implicate în comerțul internațional cu produse agricole, cum ar fi grâu, porumb, orz, mazăre, rapiță, floarea-soarelui etc. Firma este afiliată cu Oliva AD, cel mai mare producător de ulei de floarea-soarelui brut și rafinat din Bulgaria.

Argus S.A. a fost înființată în anul 1943 ca societate privată cu capital romanesc, ulterior în anul 1948 fiind naționalizată de către regimul comunist sub denumirea de Întreprinderea de Ulei Constanța.

În anul 1990, Societatea a fost reorganizată ca societate comercială pe acțiuni sub denumirea de Argus S.A. conform Legii nr. 15/1990 în baza HG nr. 1353/1990, iar în 1994 Societatea a devenit o societate pe acțiuni privată în proporție de 100% conform Legii 58/1991.

Acțiunile Argus S.A. sunt tranzacționate pe piața AeRO a Bursei de Valori București sub simbolul UARG, de peste 10 ani.