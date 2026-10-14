Cum a încercat Kimberly Guilfoyle până în ultimul moment să-și păstreze postul de ambasadoare în Grecia

Guilfoyle a făcut lobby la Casa Albă, la Departamentul de Stat și a cerut și ajutorul unui jurnalist, pentru a evita demiterea, scrie Wall Street Journal. Nu a reușit, Casa Albă anunțând marți decizia.

Când Wall Street Journal (WSJ) a publicat o anchetă ce dezvăluia mesaje text care arătau că Kimberly Guilfoyle solicitase 100.000 de dolari de la un donator al lui Trump în schimbul accesului la oficialii administrației Trump, ambasadoarea SUA în Grecia a luat legătura cu oficialii de la Casa Albă pentru a le spune că mesajele fuseseră generate cu ajutorul AI.

Oficialii nu i-au crezut afirmațiile, au spus sursele citate de WSJ.

La un moment dat, Guilfoyle l-a sunat pe Matthew Boyle, șeful biroului din Washington al publicației conservatoare Breitbart News, pentru a-i cere să facă presiuni asupra oficialilor administrației în numele ei, potrivit unor persoane familiarizate cu situația, citate de de WSJ.

De ce a fost nemulțumit Trump

Donald Trump cântărea în acele momente ce decizie să ia în privința emisarei sale la Atena.

Guilfoyle fusese deja subiectul altor investigații, inclusiv una care dezvăluia legăturile sale cu un lobbiyst grec și sugestia sa că SUA ar putea schimba guverne în România și Grecia, în contextul eforturilor sale de a promova o serie de afaceri cu energie în estul Europei.

Potrivit Wall Street Journal, Trump era iritat de cât de dure erau acuzațiile și îngrijorat că Guilfoyle câștiga bani pe seama președinției sale.

Consilierii de rang înalt ai președintelui erau și ei din ce în ce mai iritați de titlurile negative din presă, temându-se că acestea vor alimenta percepția de corupție cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului.

Rubio a ajuns la Atena în plin scandal

Semnele de întrebare în rândul administrației apăruseră deja cu câteva zile în urmă.

Secretarul de stat Marco Rubio și consilierii săi se aflau la jumătatea drumului spre Atena săptămâna trecută când au aflat că WSJ se pregătea să publice un articol în care se dezvăluia că Guilfoyle solicitase cei 100.000 de dolari în contul ei personal de la Eric Deters, un donator al lui Trump și fost candidat la Congres.

În acest timp, Guilfoyle îl aștepta pe Rubio pe pistă.

Echipa lui Rubio se pregătea pentru un discurs important despre civilizația occidentală, pe care urma să-l țină a doua zi la Acropole, la apusul soarelui, și se temeau că evenimentul atent organizat ar putea fi umbrit de această controversă, au declarat înalți oficiali ai administrației.

Consilierii lui Trump au discutat despre demiterea ei chiar în timp ce Rubio se afla încă în Grecia, au spus unele dintre surse, dar Rubio nu a vrut ca vreo măsură împotriva lui Guilfoyle să umbrească călătoria sa. În Grecia, el a mai avut timp să îi ia încă o dată apărarea lui Guilfoyle, spunând că a făcut o treabă bună, deși nu a abordat direct acuzațiile care i s-au adus.

Ambasadoarea ar fi cerut scoaterea unui articol de pe internet

Guilfoyle era deja îngrijorată și de alte dezvăluiri.

La începutul acestei luni, scrie Wall Street Journal, ea a întrebat Departamentul de Stat dacă ar putea obține eliminarea de pe internet a unui articol din Daily Mail, potrivit unei persoane familiarizate cu problema.

Articolul sugera că ea nu ar fi achitat o notă de plată în valoare de 1.586 de euro pentru niște sticle de șampanie și o cină. Oficialii Departamentului de Stat au întrebat-o dacă poate prezenta o chitanță care să ateste că a achitat suma, dar ea nu a furnizat una, a spus sursa respectivă, citată de WSJ.

Marți, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a confirmat că lui Guilfoyle i s-a cerut demisia.

„I-am cerut ambasadoarei Guilfoyle să demisioneze. A fost un membru extraordinar al echipei și îi urăm toate cele bune”, a declarat marți purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Katie Zacharia, într-o conferință de presă.

Iar aceasta și-a anunțat plecarea din funcție în aceeași zi.

„I-am cerut ambasadoarei Guilfoyle să demisioneze. A fost un membru extraordinar al echipei și îi urăm toate cele bune”, a declarat marți purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Katie Zacharia, într-o conferință de presă”, a spus Guilfoyle.