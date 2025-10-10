Cum a primit Casa Albă vestea că nu Trump a câștigat premiul Nobel pentru Pace: „Nu va mai fi niciodată un om ca el”

Comitetul norvegian care a decis să nu-i acorde lui Donald Trump premiul Nobel pentru Pace pe care îl dorea foarte mult „a pus politica înaintea păcii”, a afirmat directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung.

„Președintele Trump va continua să obțină acorduri de pace, să pună capăt războaielor și să salveze vieți. El are o inimă plină de umanitate și nu va mai fi niciodată un om care să mute munții doar cu forța voinței ca el”, a scris el pe rețeaua socială X.

„Comitetul Nobel a arătat că pune politica înaintea păcii”, a adăugat Steven Cheung.

Donald Trump nu a reacționat până acum la vestea de la Oslo pe rețeaua sa de socializare, Truth Social. Ultimele sale postări de pe aceasta, înainte de anunțul oficial, sunt mai multe redistribuiri al unor mesaje și articole care spuneau că merită Premiul Nobel pentru Pace, inclusiv apelul unei organizații everiești republicane care a transmis că nu numai că ar trbui să-i fie acordat ci chiar redenumit după el.

Comitetul Nobel norvegian a anunțat vineri că laureatul din 2025 al prestigiosului Premiu Nobel pentru Pace este Maria Corina Machado „pentru munca ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta ei de a obține o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”.