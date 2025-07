Cum a reușit să supraviețuiască un copil de 10 ani după naufragiul unui vas turistic în Vietnam / Cel puțin 37 de morți

Un băiat de numai 10 ani a reușit să supraviețuiască naufragiului unui vas din Vietnam ce transporta turiști în care și-au pierdut viața zeci de persoane. Băiatul s-a adăpostit într-o pungă de aer formată sub vasul care se răsturnase, scrie CNN.

Băiatul se afla împreună cu familia pe vasul care naviga în Golful Ha Long, care a fost surprins de o furtună. Barca s-a răsturnat, însă băiatul s-a refugiat în punga de aer de dedesubtul vasului și a așteptat ajutor.

Echipele de salvare l-au găsit teafăr, deși afectat psihic de eveniment. După ce i s-a acordat primul ajutor, a fost transportat la un spital din apropiere, informează publicația VietnamNet. „Totul s-a întâmplat foarte repede. Am încercat să ies, iar apoi m-au salvat soldații”, a spus băiatul.

Cel puțin 37 de morți

Căutările continuă pentru a găsi pasagerii dați dispăruți, după ce vasul cu destinație turistică a fost suprins de o vijelie puternică.

Un alt supraviețuitor, un vietnamez de 36 de ani, spune că a reușit să scape din vasul răsturnat, abandonând vesta de salvare și înotând către o fereastră aflată sub apă. Dang Anh Tuan a spus că ambarcațiunea s-a răsturnat brusc, astfel că cei aflați la bord au avut puțin timp să reacționeze.

„A plouat cam 15 minute și deodată vasul s-a zgâlțâit puternic, scaunele și mesele se loveau unele de altele și la câteva secunde mai târziu, vasul s-a răsturnat”, a relatat Tuan pentru Associated Press.

„Am încercat să respir, dar și mai multă ape venea. Am inspirat adânc, am scăpat de vesta de salvare și m-am scufundat. Am văzută o fâșie de lumină și am urmat-o, ieșind astfel din vasul răsturnat pe care m-am urcat apoi”, a mai spus bărbatul.

Împreună cu alți supraviețuitori, au mai stat două ore în ploaie, până la sosirea echipelor de salvare. Tuan se afla în vacanță cu 11 colegi de la universitate, dintre care doar trei au supraviețuit.

Dintre cele 53 de persoane aflate la bord, 37 au murit, iar alte șase sunt date dispărute. Peste 20 de copii se aflau la bord.

Golful Ha Long, situat la aproximativ 200 km nord-est de Hanoi, atrage anual zeci de mii de vizitatori, iar excursiile cu barca sunt extrem de populare.