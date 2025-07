Cum a revenit Grecia de pe fundul prăpastiei

Dimitra Piagkou își amintește cu precizie ziua din 2011 când „a dat faliment”. S-a urcat la ultimul etaj al clădirii sale și și-a pus piciorul peste parapet, scrie Financial Times. „Eram gata să mă arunc”, spune ea.

Spălătoria ei din Atena dăduse faliment și avea datorii de sute de mii de euro. În ziua aceea, banca îi scotea casa la licitație.

Grecia se cufundase în cea mai severă recesiune dintre toate economiile dezvoltate din timpul păcii. Lui Piagkou nu-i mai rămăsese nimic în afară de câinii ei.

În timp ce se pregătea să sară, ciobănescul ei german a tras-o din spate și i-a salvat viața. Piagkou și-a petrecut lunile următoare trăind pe o bancă în parc. Acum, la 74 de ani, nu are pensie din cauza restanțelor fiscale și se descurcă din greu vânzând un ziar stradal.

„Înveți să supraviețuiești și fără nimic”, spune ea.

Tragedia personală a lui Piagkou este una dintre multele care s-au desfășurat în anii de imense dificultăți economice și sociale cauzate de criza devastatoare a datoriilor suverane din Grecia.

Luna aceasta marchează un deceniu de la punctul de cotitură al dramei care a cuprins piețele financiare globale timp de ani de zile și a amenințat să spulbere uniunea economică și monetară, singura realizare a UE.

„Dacă Grecia ar fi ieșit din zona euro, ar fi fost sfârșitul monedei euro”, spune Pierre Moscovici, comisarul european pentru politică economică din 2014 până în 2019. „Pentru că asta dovedește că moneda noastră unică nu este veșnică”

În iulie 2015, grecii au votat într-un referendum pentru a respinge planul de salvare internațional al țării, la îndemnul guvernului populist de extremă stânga. Prim-ministrul Alexis Tsipras, care a ajuns la putere pe un val de repulsie populară față de partidele tradiționale în ianuarie 2015, și ministrul său de finanțe, Yanis Varoufakis, doreau să obțină condiții mai bune de la creditorii europeni și de la FMI ai Greciei.

Strategia lor a plasat țara în pragul ieșirii din zona euro, al prăbușirii financiare și al catastrofei economice. Cu toate acestea, după scurt timp Tsipras a dat înapoi, iar Varoufakis a dispărut.

În cei 10 ani de atunci, Grecia a înregistrat o revenire remarcabilă, ieșind din programul de salvare, menținând disciplina fiscală și depășind creșterea economiilor mai bogate.

„Am pierdut practic 25% din PIB-ul nostru și am fost foarte aproape de a gestiona un colaps societal complet dacă am fi fost forțați să părăsim zona euro”, spune prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis, care i-a preluat conducerea lui Tsipras după ce partidul său de centru-dreapta, Noua Democrație, a câștigat alegerile din 2019. „Dar cred că faptul că am reușit să ne redresăm este, de asemenea, o dovadă a rezistenței societății și a sistemului politic grec.”

Reformele dificile pe care Grecia le-a adoptat în cele din urmă în urma crizei i-au transformat soarta. De asemenea, confruntarea cu catastrofa a remodelat profund zona euro, stimulând-o să consolideze o monedă unică fragilă cu instrumente și instituții noi.

Însă mai sunt multe de făcut. La un deceniu după ce criza a atins punctul culminant, PIB-ul pe cap de locuitor al Greciei este încă la doar 70% din media UE, iar problemele sale de productivitate rămân acute.

Între timp, UE încă nu are o uniune bancară adecvată și un buget suficient de mare pentru a amortiza șocurile economice. Fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, a avertizat că blocul riscă o „agonie lentă” dacă nu poate strânge până la 800 de miliarde de euro pe an în investiții suplimentare în inovare și infrastructură, o parte din acestea prin împrumuturi comune ale UE.

„Grecia s-a reformat, dar nu s-a transformat. La fel și în zona euro. Acum putem face față unor șocuri, dar suntem încă prea blocați în micile noastre cutii naționale”, spune Thomas Wieser, un fost înalt oficial european.

Izolată de piețe în 2010 în urma crizei financiare globale, Grecia a devenit rapid veriga slabă a zonei euro.

Țara avea deficiențe structurale și subestima masiv nivelul deficitului său public, care în 2009 era de peste cinci ori mai mare decât limita de 3% a UE.

„Adevărata origine a crizei din 2009 și 2010 a fost înșelăciunea cifrelor”, spune Marco Buti, un fost înalt funcționar în cadrul direcției economice a Comisiei Europene. „Aceasta a dus la paradigma hazardului moral care a generat întreaga criză.”

Grecia a avut nevoie de trei planuri de salvare pe parcursul a opt ani, implementând runde repetate de austeritate

Calea către redresare a început cu greșeli serioase.

Primul program de salvare al Greciei, lansat în grabă în 2010, a fost modelat mai mult de urgență decât de precizie. Modelat vag pe intervențiile FMI în America Latină și Africa Subsahariană, acesta a necesitat reduceri de finanțare, dar nu a luat în considerare constrângerile impuse unei țări din cadrul unei uniuni monetare, fără un curs de schimb sau o politică monetară independentă.

În prezent, este recunoscut pe scară largă – de către oficialii greci, europeni și ai FMI – că a fost fundamental defectuos în concepție și execuție. Prima salvare în special „a impus o consolidare foarte dură, cu obiective fiscale nerealiste și a plasat întreaga povară a ajustării asupra Greciei”, spune George Chouliarakis, fost ministru adjunct de finanțe și negociator-șef al guvernului în timpul mandatului lui Tsipras.

Economia s-a prăbușit, contractându-se cu 26% între 2008 și 2013. Șomajul a crescut la 28%.

„Când ne-a lovit, a fost extrem de brutal”, spune Kostas Kalaitzakis, partener la ISV, o firmă de arhitectură și dezvoltare imobiliară din Atena. „Nu aveam deloc de lucru. Veneam la birou și nu aveam nimic de făcut. A fost tragic. Lumea pur și simplu s-a oprit în loc”

Babis Ioannou, partener în aceeași firmă, a trebuit să concedieze 30 dintre cei 80 de angajați ai firmei și să apeleze la propriul cont bancar pentru a o menține în funcțiune. „Nu știam cum vor evolua lucrurile”, spune el. „Nu puteam dormi noaptea. Era o perioadă întunecată.”

Creșterea economică își revenise când liderul partidului Syriza, Tsipras, a ajuns la putere în 2015, promițând să distrugă acordul Greciei cu creditorii săi. Sfidarea sa a rezonat cu grecii obosiți, care își văzuseră veniturile reale în scădere de ani de zile. Atena a început o confruntare cu creditorii săi, care avea să dureze șapte luni.

Varoufakis și alți radicali din partidul Syriza al lui Tsipras credeau că pericolul reprezentat de ieșirea Greciei din UE pentru restul zonei euro le oferea o pârghie pentru a cere noi împrumuturi în condiții mai bune.

Varoufakis și-a pierdut rapid încrederea omologilor săi din zona euro.

„Nu a fost niciodată în modul de negociere”, spune Moscovici, fostul comisar UE. „Nu a fost niciodată în modul de compromis. Întotdeauna oferea lecții cu o abordare narcisistă… [A fost] un ministru de finanțe dezastruos.”

Varoufakis și Tsipras au refuzat solicitările de interviuri.

În iunie 2015, Tsipras a convocat referendumul privind condițiile planului de salvare al Greciei. Știa că avea nevoie de un mandat popular, spune un aliat, pentru a ajunge la o înțelegere cu creditorii asupra unei propuneri atât de departe de ceea ce promisese.

„Ar fi fost foarte dificil să se ajungă la un compromis cu o doză bună de austeritate fără un referendum”, spune Euclid Tsakalotos, care i-a preluat mandatul de ministru al finanțelor de la Varoufakis în 2015.

Tsakalotos spune că acordul, al treilea plan de salvare, pe care el și Tsipras l-au convenit în cele din urmă cu creditorii, a fost „fără îndoială mai bun” deoarece obiectivele fiscale au fost mai puțin exigente.

Mulți alți oficiali greci și europeni contestă vehement acest lucru, spunând că administrația Tsipras a obținut doar concesii minore, dar cu costuri enorme, deoarece strategia lor de a reduce riscul a distrus încrederea emergentă în redresare.

Întrucât Grecia își sfida creditorii și se afla în pericol de lipsă de numerar, băncile sale s-au închis și au avut nevoie urgentă de o nouă recapitalizare. Au fost introduse controale de capital, iar economia a intrat din nou în recesiune.

În același timp, un val de tineri greci educați și înalt calificați părăseau țara în căutarea unui viitor mai bun în străinătate.

În următorii patru ani, guvernul Syriza al lui Tsipras a implementat cu fidelitate termenii celui de-al treilea plan de salvare a Greciei.

A trebuit să „obțină performanțe mai bune” pentru a convinge investitorii că predicțiile sumbre ale FMI erau greșite, spune Chouliarakis. Economia s-a stabilizat. Costurile de împrumut au început să scadă, iar Grecia a revenit pe piață în 2017.

După revenirea la putere a centrului-dreapta în 2019, creșterea modestă s-a accelerat, propulsând țara către o redresare fiscală izbitoare. Grecia înregistrează acum un surplus primar de 4,8%, în timp ce datoria publică scade rapid – nu doar din cauza inflației, ci și datorită rambursărilor anticipate.

„Vorbim despre o economie diferită acum față de cea pe care am moștenit-o în 2019 în ceea ce privește sănătatea fiscală, în ceea ce privește competitivitatea sa de bază. Mai sunt multe de făcut”, spune Mitsotakis.

Guvernul a digitalizat o bună parte a sectorului public și a redus evaziunea fiscală, odinioară endemică.

De asemenea, a curățat sectorul bancar și a revizuit Corporația Publică de Energie, o companie energetică de stat supradimensionată și ineficientă.

Alimentată de fondul de redresare post-pandemie al UE, creșterea PIB-ului Greciei a depășit recent cea a țărilor europene mai bogate. Exporturile ca procent din PIB s-au dublat din 2008.

Atena a dat naștere unui sector tehnologic în creștere rapidă, deși încă mic. Marco Veremis, fondatorul Big Pi Ventures și un important investitor grec în tehnologie, spune că criza a provocat durere, dar a declanșat și o distrugere creativă. „Dacă nu ar fi fost criza, nu am avea azi un sector tehnologic”, spune el.

Grecii bogați, care în mod normal investesc în străinătate, au investit bani serioși în fondul său. „Acest lucru ar fi fost de neconceput acum cinci ani”, spune el.

După ani de zile în care a supraviețuit, ISV-ul din Ioannou a revenit la nivelurile de dinainte de criză.

Însă, deși investițiile ca procent din PIB au crescut la 15%, acestea sunt încă mult sub media UE de aproximativ 20%. Spyros Theodoropoulos, președintele Federației Elene a Întreprinderilor, observă că Grecia are un deficit net de investiții de peste 100 de miliarde de euro – o moștenire a anilor de subinvestiții și depreciere a capitalului. „Am pierdut un deceniu de investiții productive”, spune el.

Un proiect amplu al Microsoft de construire a unor centre de date în Atena — lăudat de Mitsotakis la lansarea sa din 2020 ca simbol al transformării Greciei într-o „destinație de investiții” — nu a fost încă finalizat.

„După criză a existat un avânt real, dar așteptările au depășit uneori realitatea”, spune Theodosis Michalopoulos, fostul director al Microsoft Grecia, Cipru și Malta. „Proiectele de această amploare necesită, în mod firesc, timp.”

Productivitatea medie orară este mai mică de jumătate din media UE, o cifră care stă la baza preocupărilor mai ample legate de competitivitate și stagnarea salariilor. Țara continuă să se bazeze în mare măsură pe sectoare precum turismul și imobiliarele – un avantaj comparativ pentru Grecia, scăldată în soare, dar nu neapărat propice creării de valoare pe termen lung.

Reformele în domeniul educației, al sistemului judiciar și al administrației publice au fost doar „pași mici”. „Am ratat o oportunitate de aur”, spune Nikos Vettas, șeful Fundației pentru Cercetări Economice și Industriale. „Chiar și cu un prim-ministru pro-reformă și stabilitate politică din 2019, nu am urmărit reforme structurale ambițioase cu suficientă intensitate.”

Pentru Chouliarakis, fostul ministru adjunct al finanțelor, revenirea la prosperitatea de dinainte de criză este încă un obiectiv îndepărtat, în ciuda cifrelor de creștere pe care Grecia le înregistrează astăzi. Țara poate că își depășește performanțele față de concurenții săi, dar daunele produse în anii de criză au fost atât de profunde încât convergența va necesita o generație de performanțe superioare susținute.

„Ar trebui să creștem cu 1% mai mult decât restul UE timp de încă 15 ani pentru a ajunge la nivelul din 2007”, spune el.

Criza din Grecia a lăsat în urmă o țară diferită, dar a transformat și UE, chiar dacă după un început șovăielnic.

Pe măsură ce contagiunea s-a răspândit în Irlanda, Portugalia, Spania și Cipru și amenința restul zonei euro, blocul a fost în cele din urmă de acord să înființeze propriul fond permanent de salvare, care a devenit Mecanismul European de Stabilitate. Acesta a instituit un nou sistem pentru lichidarea băncilor aflate în dificultate. Iar BCE a devenit un creditor de ultimă instanță, în urma promisiunii istorice a președintelui Draghi de a „face tot ce este necesar” pentru a salva moneda euro.

„Datorită Greciei, Europa s-a schimbat”, spune Stournaras de la banca centrală.

Când pandemia a lovit în 2020, moștenirea planurilor de salvare ale Greciei a subliniat necesitatea solidarității UE și a unui fond de redresare de 800 de miliarde de euro. Un oficial de rang înalt al UE spune că modelul de investiții al fondului de redresare în caz de pandemie, în schimbul reformelor propuse de capitalele naționale, a fost modelat de lecțiile învățate din experiența Greciei.

Însă zona euro încă nu are un buget considerabil sau un fond permanent pentru a compensa șocurile. Inițiativele de creare a unei uniuni bancare, inclusiv o schemă paneuropeană de asigurare a depozitelor pentru a reduce riscul ca băncile în dificultate să prăbușească guvernele puternic îndatorate și invers, sunt blocate.

„Băncile au devenit mai politice și mult mai naționale decât erau înainte”, spune Luis Garicano, coautor al cărții „Ciclul crizei: provocări, evoluție și viitorul euro”. „ Avem nevoie de o uniune bancară reală pentru a rupe această buclă a dezastrului suveran.”

Buti, fost oficial al Comisiei Europene, spune că modelul de luare a deciziilor europene care a caracterizat criza din Grecia – negare, panică, decizii curajoase, automulțumire – încă predomină în UE.

„De îndată ce iei decizii îndrăznețe și situația se îmbunătățește, dorința de a duce treaba la bun sfârșit dispare.”

Consecințele acestui model încă afectează Grecia.

Aproape o treime dintre greci sunt expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială, conform datelor oficiale din 2024. Piagkou, vânzătoarea de ziare, încă are o datorie enormă. Cu toate acestea, datorită bunătății unor străini, i s-a împrumutat un apartament modest pe care îl numește acum acasă.

„FMI și UE au învățat din asta. Grecia a forțat zona euro să evolueze”, spune Stournaras. „Dar am plătit un preț extrem de dureros.”