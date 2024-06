Cum a scăpat România de pana majoră de curent de ieri din Balcani: cu noroc

Ministerul Energiei și Transelectrica nu au avut nicio reacție oficială până acum cu privire la pana majoră de curent care a afectat toate țările din jur, dar expertul Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a declarat pentru HotNews.ro că doar șansa a făcut ca România să nu fie afectată.

Asociația Energia Inteligentă este singura care a făcut un ghid cu proceduri în caz de black-out. Ghidul a fost avizat de DSU și va fi lansat în curând.

HotNews.ro l-a întrebat pe Chisăliță cum a scăpat România de black-out-ul de ieri din Balcani, având în vedere că un incident similar, care a avut loc în 8 ianuarie 2021 tot în acea zonă, a lăsat fără curent nord-vestul României.

„Nu am avut nimic nici în plus, nici în minus, a fost pur și simplu șansa. În 8 ianuarie, când a fost black-out tot în zona aceasta, România a fost cea mai afectată. Acum am avut noroc”, a răspuns Chisăliță.

Încă nu se știe ce s-a întâmplat ieri și durează câteva luni până când se elucidează cauzele. După incidentul din 8 ianuarie 2021, raportul privind cauzele a venit după o jumătate de an.

„Nu cred că a fost o problemă legată de caniculă și de consumul mare. Poate este posibil să fi contribuit, dar nu poate fi aceasta cauza unui black-out. Cel mai sigur ceva a cedat, o stație, din ce m-am documentat specialiștii spun că ar fi fost în Muntenegru.

A picat undeva un sistem, sistemul a mers în lanț și care a fost veriga cea mai slabă aceea a picat. Nu a fost veriga Serbia-România, cum s-a întâmplat data trecută, ci a fost probabil înspre coasta adriatică, Bosnia-Croația.

Deci nu este niciun motiv de laudă pentru România că avem un sistem superior celor din țările din jur”, a completat specialistul.

În opinia sa, nu a fost un vârf de consum mult mai mare decât în mod obișnuit, chiar dacă suntem în plin val de caniculă.

Întrebat dacă, pe această logică, există riscul ca România să intre în black-out oricând, el a precizat că este puțin probabil ca o singură țară să intre în black-out, pentru că acum toată regiunea este interconectată.

„Este exact ca la cutremur. Dacă a fost cutremur nu înseamnă că peste cinci zile sau peste o lună va fi un alt cutremur. Deși iată că în trei ani avem deja două astfel de incidente.

În plus, nu a fost un black-out de mare amploare. Din ce am văzut, principalele sisteme au fost repornite, dar se revine la normal etapizat. În ghidul nostru am analizat cele mai mare black-out-uri din istoria mondială și au fost unele de trei săptămâni, de 12 zile, situații într-adevăr foarte grave”, a mai spus Chisăliță.

Nicio reacție din partea autorităților române

HotNews.ro a întrebat Ministerul Energiei dacă România a fost afectată în vreun fel de pana de curent de ieri din țările vecine, însă până acum nu am primit un răspuns.

Nici Transelectrica nu a transmis un comunicat pe acest subiect, însă reprezentanții companiei ne-au precizat neoficial că nu a fost perturbată în niciun fel funcționarea sistemului energetic național din România.

Un comunicat a venit din partea ENTSO-E, care este Rețeaua Europeană a Operatorilor de Transport și de Sistem pentru Energie Electrică:

„Pe 21 iunie 2024, în jurul orei 12:20, a avut loc un incident major la rețea în partea de sud-est a sistemului energetic al Europei Continentale. Incidentul a dus la un black-out în rețelele de electricitate din Albania, Muntenegru, Bosnia-Herțegovina și un black-out parțial în Croația.

OTS-urile afectate (operatorii de transport și sistem, echivalentul Transelectrica din România – n.r.), cu sprijinul OTS-urilor vecini, au restabilit curentul pe rețelele lor în aproximativ 2 ore, urmărind minimizarea impactului perturbării asupra consumatorilor.

ENTSO-E colectează în prezent toate datele tehnice relevante despre acest eveniment de la OTS afectați și va oferi mai multe informații cât mai curând posibil.

În conformitate cu metodologia Scala de Clasificare a Incidentelor, Comitetul de Operațiuni Sisteme al ENTSO-E va efectua o investigație detaliată a acestui eveniment în săptămânile următoare, cu sprijinul unui grup de experți”.

Sursa foto: Dreamstime