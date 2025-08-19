Cum ar putea ajunge Putin în Europa, în ciuda mandatului de arestare internațional. O țară europeană e gata să îi ofere imunitate, alta spune că l-ar primi „cu toate onorurile”

Elveția i-ar acorda imunitate președintelui rus Vladimir Putin dacă acesta ar veni în țară pentru discuții privind pacea în Ucraina, în pofida mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI), a anunțat marți guvernul de la Berna, potrivit AFP.

Ministrul elvețian de Externe, Ignazio Cassis, a declarat, într-o conferință de presă, că, în anumite condiții, Vladimir Putin ar putea păși pe teritoriul Elveției.

Anul trecut, guvernul elvețian a stabilit „regulile pentru acordarea imunității unei persoane vizate de un mandat internațional de arest, anume dacă aceasta vine pentru o conferință de pace, nu din motive private”, a declarat Cassis.

Președintele francez Emmanuel Macron a evocat posibilitatea organizării unui summit al păcii între Vladimir Putin și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, în Europa, „într-o țară neutră, poate în Elveția”.

„Eu susțin Geneva”, a spus Macron într-un interviu difuzat marți.

La rândul său, Cassis a afirmat că Elveția este pe deplin pregătită să găzduiască o astfel de întâlnire și a subliniat experiența îndelungată a țării, neutră din punct de vedere militar, în acest domeniu.

Totuși, el a atras atenția că Rusia s-a răcit în relația cu Elveția, după ce aceasta a decis să alinieze sancțiunile proprii la cele impuse de Uniunea Europeană vecină, în urma invaziei pe scară largă lansate de Moscova în Ucraina.

Cassis a spus că a „reiterat constant această disponibilitate” de a organiza astfel de întâlniri în cadrul contactelor avute în ultimele luni cu ministrul rus de externe, Serghei Lavrov.

„Mi s-a transmis că, de când Elveția a adoptat sancțiunile europene, Rusia și-a pierdut, în mod natural, o parte din dorința de a organiza aceste reuniuni pe teritoriul elvețian”, a adăugat el.

Cassis a amintit precedentul de luna trecută, când a avut loc a șasea Conferință Mondială a Președinților de Parlamente, o reuniune de trei zile convocată de Uniunea Interparlamentară cu sediul la Geneva.

Elveția a permis participarea Rusiei, iar Valentina Matvienko, președinta Consiliului Federației (camera superioară a Parlamentului rus), a fost prezentă în pofida sancțiunilor internaționale.

Berna a precizat că a acționat în conformitate cu legislația și acordurile internaționale. Autoritățile elvețiene pot aproba derogări de la restricțiile de călătorie, „în special dacă persoana călătorește pentru a participa la o conferință internațională”, a declarat la acel moment un purtător de cuvânt al Ministerului elvețian de Externe pentru AFP.

Putin a vizitat ultima dată Geneva în iunie 2021, pentru summitul cu președintele american de atunci, Joe Biden.

Întâlnirea dintre Vladimir Putin și Zelenski ar putea avea loc într-o țară vecină cu România

Negocierile de pace directe între președinții Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, a căror pregătire a fost anunțată luni de Casa Albă, ar putea avea loc în Ungaria, a declarat pentru Reuters o sursă de rang înalt din administrația prezidențială americană.

Președintele american Donald Trump a anunțat după discuțiile de luni, purtate la Casa Albă cu Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni, începerea pregătirilor pentru o întâlnire personală între liderul Ucrainei și cel al Rusiei.

Cancelarul german Friedrich Merz, care a participat la discuțiile de la Casa Albă, a declarat că o întâlnire între Putin și Zelenski ar trebui să aibă loc în următoarele două săptămâni.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban este în favoarea continuării cooperării dintre țările UE și Rusia și împotriva ajutorului militar acordat Ucrainei. După începerea războiului în februarie 2022, Orban a vizitat Moscova și s-a întâlnit cu Putin, a vizitat și Kievul și a purtat discuții cu Zelenski.

În luna iunie a acestui an Orban a declarat că Ungaria l-ar primi în vizită pe Vladimir Putin „cu toate onorurile”, în pofida mandatului de arestare pe numele său.