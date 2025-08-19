Întâlnirea dintre Vladimir Putin și Zelenski ar putea avea loc într-o țară vecină cu România

Negocierile de pace directe între președinții Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, a căror pregătire a fost anunțată luni de Casa Albă, ar putea avea loc în Ungaria, a declarat pentru Reuters o sursă de rang înalt din administrația prezidențială americană.

Sursa nu a dezvăluit alte detalii, adăugând doar că autoritățile ruse nu au anunțat încă oficial că sunt de acord cu o astfel de propunere, relatează Meduza.

Președintele american Donald Trump a anunțat după discuțiile de luni, purtate la Casa Albă cu Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni, începerea pregătirilor pentru o întâlnire personală între liderul Ucrainei și cel al Rusiei.

Cancelarul german Friedrich Merz, care a participat la discuțiile de la Casa Albă, a declarat că o întâlnire între Putin și Zelenski ar trebui să aibă loc în următoarele două săptămâni.

O întâlnire între Putin și Zelenski, așteptată până la sfârșitul lunii

„Nu știm dacă președintele rus va avea curajul să participe la un astfel de summit. Prin urmare, este nevoie de persuasiune”, a declarat Merz, care a făcut parte din delegația de lideri europeni care s-a deplasat luni la Washington pentru a-i acorda sprijin președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

În timpul unei pauze a întâlnirii, „președintele american a vorbit la telefon cu președintele rus și au convenit că va avea loc o întâlnire între președintele rus și președintele ucrainean în următoarele două săptămâni”, le-a spus Merz reporterilor, într-o conferință de presă.

De asemenea, Trump a acceptat să lanseze o nouă invitație pentru o întâlnire tripartită după aceea, pentru ca negocierile să poată „începe cu adevărat”.

Președintele francez Emmanuel Macron, care a pledat ca un lider european să fie prezent la întâlnirea plănuită, a sugerat ca ea să aibă loc la Geneva.

„Va fi o țară neutră, și prin urmare poate Elveția. Pledez pentru Geneva sau o altă țară. Ultima dată când au existat discuții bilaterale, au avut loc la Istanbul”, a reamintit el în comentarii pentru televiziunea franceză.

Premierul Ungariei a spus că țara sa l-ar primi în vizită pe Vladimir Putin

Prim-ministrul ungar Viktor Orban este în favoarea continuării cooperării dintre țările UE și Rusia și împotriva ajutorului militar acordat Ucrainei. După începerea războiului în februarie 2022, Orban a vizitat Moscova și s-a întâlnit cu Putin, a vizitat și Kievul și a purtat discuții cu Zelenski.

În luna iunie a acestui an Orban a declarat că Ungaria l-ar primi în vizită pe Vladimir Putin „cu toate onorurile”, în pofida mandatului de arestare pe numele său, emis de Curtea Penală Internațională (CPI).

Comentariile lui Orban au venit la mai puțin de o lună după ce parlamentul de la Budapesta a adoptat o lege privind retragerea țării din CPI. Ca țară semnatară, Ungaria ar fi fost obligată să îl aresteze pe liderul de la Kremlin în virtutea mandatului emis de CPI pe numele acestuia în martie 2023, pentru crime de război.

La începutul lunii aprilie, Ungaria a ignorat mandatul de arestare emis de CPI pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu, pe care Orban l-a primit în vizită la Budapesta.