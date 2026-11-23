Lupta pompierilor cu flăcările care au cuprins duminică seară hotelul Alpin din Poiana Brașov durează de mai bine de 15 ore.

Imaginile surprinse luni la fața locului și publicate de BizBrasov arată pagubele lăsate în urmă la partea superioară a clădirii, precum și eforturile echipajelor care intervin în continuare pentru stingerea completă a focului.

Luni, la peste 15 ore de la izbucnirea focului, la fața locului acționează în continuare echipaje din patru județe: Brașov, Covasna, Prahova și Argeș, potrivit BizBrașov și Brasov.net.

Operațiunea este deosebit de dificilă din cauza acoperișului realizat din două straturi de tablă, care blochează accesul la focarele ascunse, precizează ISU Brașov. Pentru a ajunge la ele, salvatorii decopertează învelitoarea și lucrează simultan atât pe acoperiș, cât și pe fațadele clădirii.

În timpul intervenției, pompierii folosesc o dronă pentru recunoaștere aeriană și monitorizarea de ansamblu a situației, precum și camere cu termoviziune pentru a depista sursele de căldură ascunse. Din cauza efortului intens și a condițiilor grele, salvatorii lucrează în schimburi.

Incendiul a izbucnit duminică seară, în jurul orei 19:30, și a afectat acoperișul, mansarda și ultimele trei etaje ale hotelului, pe o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați. Aproximativ 150 de persoane au fost evacuate din clădire, fără să fie raportate victime.