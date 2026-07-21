Primele mărturii de la bordul petrolierului atacat în Marea Neagră. Echipajul invocă 3 lovituri cu drone: „Ne-au salvat după patru sau cinci ore de la incident”

Membri ai echipajului de la bordul petrolierului care a fost lovit noaptea trecută în Marea Neagră au descris atacul într-un interviu acordat Digi24.

„Bineînțeles că ne-a fost frică, dar în astfel de momente trebuie să rămâi lucid. Ofițerul secund fusese rănit la gât și la cap și sângera abundent. De asemenea, șeful mecanic era grav rănit”, a povestit Aleksandre Megrelidze, timonier din Georgia.

Membrii echipajului sunt acum în stare de „șoc”, a declarat și bucătarul-șef al navei, Alexandre Arro Jr., care a povestit că el și colegii săi au rămas fără curent electric după explozie. El crede că nava a fost lovită inițial de două drone.

„Una a ajuns în camera motoarelor și alta în zona de locuit. În nici trei ore altă dronă ne-a lovit. Ne-au salvat după patru sau cinci ore de la incident”, a mai spus Alexandre Arro Jr.

Petrolierul a fost lovit în largul țărmului românesc

LPG Gas Lisbon, un tanc petrolier sub pavilion liberian, încărcat cu aproape 4.000 de tone propan, a fost cuprins de flăcări în urma unei explozii produse în noaptea de luni spre marți, în timp ce naviga, în largul țărmului românesc, în apropiere de Sulina.

Președintele Nicușor Dan preciza ulterior că nava „a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc”.

„La scurt timp după incident, două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare s-au deplasat la fața locului și au evacuat întregul echipaj, inclusiv cei trei membri răniți. Toți au fost aduși în siguranță la țărm”, a mai declarat șeful statului marți dimineață.

Nu există niciun risc pentru turiști, populație sau activitățile de pe litoralul românesc, a transmis marți după-amiază Autoritatea Navală Română.