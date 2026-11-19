Întâlnirea istorică dintre liderul chinez Xi Jinping, președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin va avea loc joi la un complex exclusivist de cinci stele din Shenzhen, în sudul Chinei, conform CNN.

Resortul Kylin Villa este folosit de guvernul chinez pentru găzduirea demnitarilor străini de rang înalt, a șefilor de stat și a summiturilor diplomatice.

Kylin Villa. Sursă foto: https://kylin-villa-state-hotel-garden-view.hotel-shenzhen.com/

Complexul de lux este situat pe malul unui lac, la poalele unor dealuri cu vegetaţie bogată, și se întinde pe aproximativ 38 de hectare, având mai multe parcuri și grădini.

Intrarea în complexul Kylin Villa din Shenzen, China. Sursă foto: PHILIPPE LOPEZ / AFP / Profimedia

Locul are și o semnificaţie aparte pentru Xi. Tatăl liderului chinez, Xi Zhongxun, a petrecut câteva luni în acest complex în anul de dinaintea morţii sale, după ce a fost diagnosticat cu cancer în ianuarie 2002.

Kylin Villa. Sursă foto: https://kylin-villa-state-hotel-garden-view.hotel-shenzhen.com/

„Peisajul de aici este superb, iar aerul este proaspăt. Xi Zhongxun îndrăgea foarte mult aceste locuri. Se simţea în largul său şi avea obiceiul de a ieşi la plimbare, în fiecare zi, la aceeaşi oră”, potrivit biografiei tătălui lui Xi prezentată într-un articol publicat în 2013 de cotidianul de stat People’s Daily.

This is Shenzhen’s Kylin Villa. In just a few days, this place will become as world-famous as Mar-a-Lago — the leaders of China, the United States, and Russia will gather here for a historic summit. https://t.co/wXcIu38PWZ — ZHOU_ZHOU (@xinhua_zhouzhou) November 16, 2026

Xi Zhongxun, o figură marcantă a Partidului Comunist, a fost guvernator al provinciei Guangdong şi a deţinut o locuinţă în Shenzhen. El a încetat din viaţă în luna mai a anului 2002.

Complexul exclusivist a găzduit şi alţi oaspeţi de rang înalt. Potrivit presei nord-coreene şi a unor publicaţii de limbă chineză din Hong Kong, liderul nord-coreean de la acea vreme, Kim Jong Il, a fost cazat aici cu ocazia vizitei sale în China, în 2006.

Galerie foto

(+1) :

Conform informaţiilor de pe site-ul oficial, Kylin Villa a fost construit în 1997 şi renovat în 2019.

Resortul de lux dispune de restaurante cu specific chinezesc şi occidental, precum şi de diverse facilităţi, printre care terenuri de tenis şi piscine.

Președinții Donald Trump, Xi Xinping și Vladimir Putin urmează să aibă mai târziu discuții trilaterale, aceasta fiind prima dată când liderii acestor țări se întâlnesc în cadrul unei reuniuni oficiale.