FOTO Cum arătau regulile de intrare în Muzeul Antipa în 1908, anul în care s-a deschis: „Fără săbii și umbrele, ele se vor lăsa la garderobă”

Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa” prezintă vineri, de Ziua Internaţională a Scrisului de Mână, primul său regulament, redactat chiar de Grigore Antipa, în 1908. Printre reguli se numărau una care interzice accesul copiilor mici fără a fi însoţiţi de un adult, dar şi una care interzice intrarea în Muzeu cu bastoane, săbii sau umbrele.

„Pe 23 ianuarie se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Scrisului de Mână (National Handwriting Day), o ocazie de a promova frumuseţea şi importanţa caligrafiei şi a scrisului de mână într-o eră digitală, subliniind rolul acestora în educaţie, dezvoltarea cognitivă şi expresia personală. Vă prezentăm primul regulament al Muzeului de Istorie Naturală din Bucureşti, scris de însuşi Grigore Antipa în 1908!”, anunţă muzeul pe pagina sa de Facebook.

„Copiii mici nu sunt admişi a vizita Muzeul decât dacă sunt însoţiţi de o persoană matură, care să-i supravegheze. Este oprită intrarea în Muzeu cu bastoane, săbii sau umbrele; ele se vor lăsa la garderobă. Străinii şi studenţii în ştiinţele naturale pot fi admişi a vizita Muzeul în orice zi, cu învoire specială a Direcţiunii”, sunt regulile scrise de Grigore Antipa, conform documentului făcut public de muzeu.

Muzeul nu a purtat dintotdeauna numele lui Grigore Antipa

Regulamentul prevedea că muzeul era deschis publicului în toate duminicile şi sărbătorile legale între orele 10:00-17:00, şi joia între orele 11:00-15:00. Intrarea era gratuită.

De asemenea, în perioada 15 Iulie – 15 August muzeul era închis.

Naturalistul Grigore Antipa a devenit director al Muzeului în 1893 și l-a condus timp de 51 de ani. El a supervizat reorganizarea și deschiderea muzeului în clădirea de astăzi, inaugurată de regele Carol I în 1908. Instituția poartă numele lui Grigore Antipa din 1933.