Detalii despre furtul celor 700.000 de euro, care au fost confiscați pe Otopeni. Sacul cu bani, desfăcut și apoi cusut la loc, ca să nu atragă atenția

Anchetatorii fac cercetări după ce Autoritatea Vamală Română (AVR) a reclamat, în octombrie, dispariția unei sume de aproape 700.000 de euro. Banii fuseseră reținuți în urma unui control la începutul anului pe Aeroportul Otopeni.

Pe 26 octombrie, AVR a anunțat că a sesizat Poliția și a declanșat un control intern după ce a constatat dispariția sumei respective. Instituția a spus că, atunci când a fost verificat sacul în care trebuiau să fie banii respectivi, „s-a constatat că acesta conținea doar o bancnotă și coli de hârtie”.

Un inspector vamal a observat, pe 23 octombrie, că sacul nu mai are volumul și greutatea de la început. Deși sigiliul părea intact, a fost observată o cusătură neobișnuită pe fundul sacului, astfel că anchetatorii suspectează că acesta fusese desfăcut și cusut la loc, potrivit Digi24.ro.

Banii fuseseră reținuți la un control vamal din ianuarie, de la o femeie care sosise din Dubai, alături de fiica ei, cu un aeroport privat, mai scrie sursa citată.

Detalii oferite de AVR despre acest caz

Când a făcut anunțul cu privire la dispariția sumei, AVR a spus că suma de aproape 700.000 de euro fusese reținută de lucrătorii vamali pe 9 ianuarie 2026, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, de la o persoană sosită din Dubai, în cadrul unei acțiuni de control vamal.

Suma, conform AVR, a fost depozitată în incinta Biroului Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni Călători, până la clarificarea situației juridice.

„Dispariția a fost constatată în contextul demersurilor pentru restituirea sumei, după emiterea unei ordonanțe de clasare în cazul respectiv. La verificarea sacului în care erau păstrați banii, s-a constatat că acesta conținea doar o bancnotă și coli de hârtie. Camera de depozitare nu este prevăzută cu sistem de supraveghere video, însă culoarul de acces este monitorizat”, a mai declarat AVR în comunicatul transmis pe 26 octombrie.