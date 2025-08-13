Cum au fost salvate de amenințarea umezelii Sagrada Familia din Barcelona și Hanul Gabroveni din inima Capitalei. Tehnologia inovatoare care poate schimba vechea față a României

Puține lucruri amenință patrimoniul arhitectural mai insidios decât apa. Infiltrațiile și umiditatea ascendentă, definită ca ascensiunea capilară a apei din sol către pereții unei clădiri, nu deteriorează doar tencuiala sau vopseaua, ci erodează structura clădirilor din interior. Reduce rezistența, integritatea structurală este compromisă și chiar pune în pericol sănătatea oamenilor.

Sagrada Familia din Barcelona și Hanul Gabroveni din București, două simboluri arhitecturale aflate la kilometri distanță, au fost afectate de umiditatea provenită din sol, care amenința să degradeze rapid zidurile.

Patrimoniu în pericol: de ce e așa de greu să luptăm cu apa?

În România, sute de clădiri istorice, biserici și case vechi se confruntă cu aceeași problemă: infiltrațiile din sol. Pereții vechi formează o structură de microcapilare interconectate, numită porozitate deschisă. Umiditatea ascendentă este cauzată de apa care se ridică din pământ prin porii și capilarele minuscule ale peretelui.

Moleculele de apă din subsol acționează ca dipoli (au un pol pozitiv și unul negativ) și își orientează sarcina electrică în funcție de sarcinile pe care le găsesc în zona înconjurătoare. Moleculele de apă ajung să genereze o sarcină electrostatică care este echilibrată prin crearea unei curburi a apei conținute în capilar. Aceasta ajunge să provoace umezeala ascendentă pe care o observăm.

Multe partere și subsoluri din clădirile vechi sunt deteriorate de umiditatea ascendentă din partea inferioară a peretelui. În timp, pereții devin vizibil umezi, tencuiala se sfărâmă, vopseaua se exfoliază și apar depuneri de sare. Sănătatea oamenilor care locuiesc sau lucrează în acele clădiri are și ea de suferit.

Metodele clasice de eliminare a umidității sunt radicale, ireversibile şi costisitoare și vizează crearea unei bariere mecanice sau chimice. Pentru bariera mecanică, se execută o tăietură continuă la baza zidului (risc structural major) în care se introduce o membrană impermeabilă. Pentru bariera chimică, se injectează diverse soluții siliconice sau pe bază de răşini într-un rând de găuri la baza zidului și după 10 ani se reia procesul. În schimb, eficiența poate fi anulată complet de o singură zonă neacoperită.

De la Barcelona la București: soluția inovatoare care ține apa la distanță

În Spania, compania Humicontrol protejează de peste 40 de ani clădiri istorice de fenomenul umidității ascendente. Una dintre cele mai spectaculoase intervenții a fost uscarea clădirii monument de patrimoniu Sagrada Familia din Barcelona, printr-un sistem inovator, numit Mursec Eco, bazat pe o tehnologie inovatoare, de inversare a polarității (cu alimentare).

Această soluție a blocat ascensiunea apei către pereții clădirii fără a afecta structura unică a monumentului, fiind la ora actuală cel mai eficient și rapid sistem de uscare. Sistemul multifrecvență Mursec ECO emite impulsuri de foarte joasă frecvență care au efect asupra moleculelor de apă din perete și modifică orientarea polilor, prevenind creșterea umidității.

În primăvara anului 2024, Lifeart, companie românească cu o experiență de 18 ani în domeniul uscării clădirilor, a implementat sistemul Mursec Eco și în România, la ARCUB Gabroveni, un monument istoric din centrul Bucureștiului, ridicat pe ruinele fostului Han Gabroveni.

Clădirea se confrunta cu infiltrații profunde la nivelul subsolului. Înainte ca dispozitivele Mursec Eco să fie montate, experții Lifeart au prelevat mostre cu umiditatea inițială din mai multe puncte, la trei niveluri de înălțime de la fiecare punct de măsurare. La 3 luni este prematur de verificat stadiul umidității, rezultatele se văd începând cu 6 luni. După 12 luni de funcționare, măsurătorile au arătat o scădere a umidității de la 6,26% la 3,87% și dispariția mirosului de igrasie.

Începând din 2023, Lifeart a devenit unic distribuitor al sistemului Mursec Eco în România. Mai multe detalii despre produs pot fi găsite aici, în această perioadă, până pe 30 septembrie, existând și o reducere de 10% la comanda aparatului.

Cum funcționează Mursec Eco: nimic miraculos, doar smart!

Este un sistem electroosmotic wireless cu invertor de polaritate. Dispozitivul emite impulsuri de foarte joasă frecvență care inversează polaritatea apei pereților afectați de umezeală, blocând practic ascensiunea capilară a apei și permițând uscarea naturală a zidăriei. Totul wireless, fără distrugeri, fără lucrări costisitoare, fără afectarea esteticii, fără costuri de mentenanță.

Aparatul se adaptează oricărui tip de zidărie, indiferent de grosime. Semnalul emis de Mursec Eco este transmis optim prin materiale solide, de la cărămidă, piatră, mortar și pământ bătut, până la beton. Pe baza unei experiențe de 40 de ani, experţii Mursec Eco au perfecționat algoritmul, ceea ce le-a permis să dezvolte cel mai eficient și rapid sistem de uscare, indiferent de cât de heterogen și gros este peretele.

Un alt avantaj este că emite ultrasunete care nu afectează oamenii, animalele sau plantele și generează un impuls electroosmotic continuu, care împiedică apa să urce în pereți, menținând-o sub nivelul fundației.

Avantaje-cheie ale soluției:

este noninvaziv, nu afectează structura pereților;

este 100% ecologic, fără substanțe chimice;

montajul se face rapid și într-un mod cât mai simplu – se înșurubează trei dibluri cu suporturile corespunzătoare în perete, se agață dispozitivul, apoi, este conectat la priză; Lifeart oferă evaluare, consultanță și montaj gratuit;

control prin aplicație și ajustare individualizată;

rezultatele sunt vizibile în 3-6 luni;

eliberează zidurile de umiditate în mod natural și permanent;

acoperă suprafețe până la 2.500 mp;

garanție de 30 de ani datorită calității sale ridicate.

Poate fi controlat wireless, chiar și din vacanță

Mursec Eco este, de asemenea, singurul dispozitiv care permite utilizatorilor să îl controleze prin WiFi de pe un telefon mobil sau PC. Un set de parametri poate fi selectat pentru a optimiza operațiunea de uscare a dispozitivului pentru fiecare obiect în parte.

Mursec Eco nu este doar un dispozitiv modern, ci un aliat al patrimoniului cultural. Dacă poate salva Sagrada Familia și Hanul Gabroveni, poate salva cât mai multe clădiri istorice, nu doar din România, ci din lume. Dar și orice fel de clădre cu hidroizolație compromisă, partere, subsoluri, pivnițe, biserici și multe alte clădiri care sunt amenințate de apă.

Articol susținut de Lifeart, companie românească specializată în soluții profesionale de tratare a aerului și controlul umidității, cu o experiență de peste 18 ani pe piață.

De-a lungul anilor, Lifeart a fost partener tehnic pentru unele dintre cele mai mari evenimente din România, inclusiv, UNTOLD, Neversea, Cold Play, concert Metallica, Sumer Well, concert Ed Sheran, Beach Please, contribuind la confortul participanților prin soluții personalizate de climatizare.

În portofoliul companiei se regăsesc și brandurile: Venta – umidificatoare și purificatoare de aer premium fabricate în Germania, recunoscute pentru eficiență și fiabilitate în spații rezidențiale și medicale (importator exclusiv în România din 2007) și AirYourWay – oferă echipamente robuste, portabile și eficiente energetic, precum: ventilatoare axiale puternice (30 W–1 500 W) pentru circulație optimă a aerului în hale, ateliere și depozite, soluții mobile pentru evacuarea fumului, prafului, gazelor sau umidității în spații greu accesibile;

Mai multe informații despre companie: https://lifeart.ro și https://lifeartevents.ro.

