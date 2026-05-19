Cum au răspuns noii acționari minoritari jurnaliștilor de la HotNews

„Nu am fi investit dacă nu aveați independență și impact. Lucrăm cu peste 60 de redacții independente în Europa, Africa, Asia și America Latină și misiunea noastră e să ajutăm presa să crească independentă”, au spus reprezentanții organizației americane MDIF, care a adus fondul olandez de investiții Pluralis să investească în HotNews.

Dragoș Vîlcu și Răzvan Ionescu, acționarii grupului de presă românesc ZYX Publishing Group, au anunțat marți, printr-o scrisoare către public, că Pluralis B.V., un fond de investiții din Olanda, inițiat de organizația americană MDIF și dedicat susținerii presei independente, a achiziționat un pachet minoritar de 17% în HotNews. Contractul va deveni efectiv doar după aprobarea Consiliului Concurenței.

Tot marți, a avut loc la București, în redacția HotNews, o întâlnire între doi dintre reprezentanții noilor acționari și ziariștii HotNews.

Cei doi reprezentanți prezenți în România pentru anunțul investiției sunt Marcin Gadziński, director de programe MDIF pentru Europa, și Grzegorz Kossakowski, director de investiții al MDIF.

De trei ani studiază România

Marcin Gadziński a fost jurnalist la Gazeta Wyborcza, iar Grzegorz Kossakowski a lucrat ca CFO tot la ziarul polonez, una dintre cele mai mari publicații din Europa de Est.

„Am venit să studiem piața românească acum trei ani. Și suntem absolut impresionați de cât de mult s-a schimbat HotNews în acești ani, ce puternic și sofisticat este editorial și ce eficient este ca business”, a spus Marcin Gadziński.

„De ce ați plecat din presă?”

Întrebat de ce a plecat din presă pentru a deveni consultant pentru o organizație de media, Marcin Gadziński a spus: „Cred că mi-am făcut datoria. Am fost 25 de ani reporter, corespondent la Washington pentru Gazeta Wyborcza, redactor-șef, publisher. Sincer, am obosit, pur și simplu, după atâtea decenii – știți cu toții ce înseamnă viața rapidă a unei redacții”.

„Cum se va schimba activitatea noastră de zi cu zi?”, a sunat o altă întrebare. „În niciun fel, din perspectiva noastră. Noi nu conducem organizațiile în care investim. Sunt martori 30 de ani de activitate și cele 60 de redacții cu care lucrăm în prezent: nu interferăm niciodată editorial, iar ca business există management care conduce. Așa că răspunsul aici îl va da Răzvan (n.r. Răzvan Ionescu, CEO și acționar minoritar la HotNews)”, a spus Grzegorz Kossakowski.

„Reputația HotNews este excelentă. Noi nu alegem exclusiv pe bază de eficiență. Nu am fi investit dacă aveați eficiență, dar nu aveați independență și impact. Și nu aveați posibilitate de creștere”, a adăugat Kossakowski.

„Și dacă veți vinde?”

„Dacă organizația voastră va vinde, la un moment dat, acțiunile în HotNews cum suntem siguri că acțiunile nu vor ajunge la cineva care vrea influență?”, a întrebat redacția.

„E bună întrebarea, mulțumim. De multe decenii investim în presă. Niciodată nu ne-am amestecat în conținut. Sunt martore peste 100 de redacții cu care am lucrat în acești ani. Acesta este un business de reputație. Nu am mai putea face nimic dacă ne-am pierde reputația”, a răspuns Marcin Gadzinski.

„Iar în privința exit-ului, momentului în care vom vinde, peste 5 sau 10 ani: am făcut lucrul acesta de multe ori și niciodată acțiunile n-au ajuns la cineva care să pericliteze independența editorială”, a spus și Grzegorz Kossakowski.

Câți abonați a făcut HotNews în prima zi

„Ați spus că vreți ca HotNews să se dezvolte, să fie mai mare. Ce înseamnă mai mare?”, au fost ei întrebați. „Înseamnă mai puternic, cu mai multă încredere a publicului. Înseamnă cu mai multă audiență, dar mai ales cu o legătură mai puternică față de public, așa cum e proiectul HotNews Premium, pentru care vă felicităm. Vrem să deveniți lideri în România, așa cum sunteți primii care au lansat un astfel de proiect prin care oamenii din public să contribuie ca membri”, a spus Grzegorz Kossakowski.

Managementul a comunicat redacției că, în prima zi de la lansarea HotNews Premium, 280 de oameni s-au abonat deja. Aproape trei sferturi dintre abonați au preferat abonamente pe un an.

„80% din problemele presei de astăzi sunt aceleași peste tot în lume”

„Lucrând cu atâtea zeci de redacții cred că putem constata că, probabil, 80% din problemele presei de astăzi sunt aceleași peste tot în lume. Sigur, 20% din probleme reprezintă culoarea locală, ca să spunem așa. Dar 80% din teme și dificultăți sunt aceleași. Și putem ajuta. Indiferent de vremurile care vin, aveți în noi un ajutor”, au mai spus reprezentanții MDIF.

Dragoș Vîlcu și Răzvan Ionescu, acționarii români ai HotNews, au spus și ei redacției că se așteaptă la o întărire a companiei, odată cu venirea fondului Pluralis, prin intermediul MDIF.

HotNews a publicat o pagină de transparență pe propriul site, unde a afișat: