Cum au votat europarlamentarii români sesizarea Curții de Justiție în cazul Mercosur / „Voturile europarlamentarilor PSD au făcut diferența”

Europarlamentarii au decis miercuri să trimită Curții de Justiție a Uniunii Europene acordul comercial dintre UE și blocul Mercosur (Argentina, Brazilia, Uruguay și Paraguay). Eurodeputații români de la PSD și AUR au votat „pentru” acest demers, în timp ce cei de la PNL și UDMR au votat „împotrivă”.

334 de eurodeputați au votat astăzi pentru a trimite acordul cu Mercosur la Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a fi analizat. Dintre ei, 16 sunt români. Acum, intrarea în vigoare a acordului ar putea fi întârziată cu doi ani.

Toți europarlamentarii aleși pe listele PSD și AUR au votat „pentru” revizuirea juridică a acordului, însă lor li s-au alăturat câțiva dintre aleșii altor formațiuni. Este vorba despre: Șerban Dimitrie Sturdza și Claudiu Târziu (Partidul Acțiunea Conservatoare), Cristian Terheș (Partidul Național Conservator Român), Georgiana Teodorescu (AUR), Dragoș Benea, Gheorghe Cârciu, Andi Cristea, Vasile Dîncu, Gabriela Firea, Claudiu Manda, Victor Negrescu, Ștefan Mușoiu, Dan Nica și Mihai Tudose (PSD).

Și Nicu Ștefănuță a votat „pentru”, la fel ca Luis Lazarus, intrat în PE pe listele partidului Dianei Șoșoacă.

„Decizia Parlamentului European de a solicita CJUE să analizeze dacă Acordul Mercosur respectă tratatele europene a fost adoptată cu o majoritate de 334 de voturi pentru, față de 324 de voturi împotrivă. Cele 10 voturi ale europarlamentarilor PSD au făcut diferența!”, a anunțat PSD printr-un comunicat de presă transmis imediat după terminarea votului din Parlamentul European.

Eurodeputatul PSD Claudiu Manda a scris pe Facebook că PSD nu contestă beneficiile Mercosur, „însă nu putem accepta ca acestea să fie obținute în dauna unor sectoare de activitate importante pentru economia țării noastre”.

„Vom continua să facem tot ce-i posibil să introducem în Acord garanții ferme și eficiente care să asigure o competiție egală între fermierii europeni și cei din America Latină”.

Cum au votat restul europarlamentarilor români

Europarlamentarii de la PNL, USR, UDMR și PMP au votat „împotriva” revizuirii juridice de la CJUE.

Este vorba despre Rareș Bogdan, Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Mircea Hava, Dan Motreanu, Siegfried Mureșan, Virgil Popescu, Adina Vălean (PNL), Lorant Vincze, Iuliu Winkler (UDMR), Dan Barna (USR), Eugen Tomac (PMP).

Diana Șoșoacă, acum neafiliată, a fost singura eurodeputată româncă ce s-a abținut de la vot.

Ce este Mercosur

Uniunea Europeană şi Mercosur au semnat sâmbătă la Asuncion, în Paraguay, un acord comercial istoric, marcând finalul a 25 de ani de negocieri între UE şi statele Mercosur şi crearea oficială a celei mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din PIB-ul global, potrivit AFP.

Acordul a fost negociat încă din 1999 între Uniunea Europeană şi ţările fondatoare Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay, Uruguay). Majoritatea statelor europene l-au susţinut recent, în pofida opoziţiei mai multor ţări, inclusiv a Franţei.

Acest acord elimină tarifele vamale pentru peste 90% din schimburile comerciale şi stimulează exporturile europene de automobile, utilaje, produse chimice, vinuri şi băuturi spirtoase. În schimb, facilitează accesul pe piaţa europeană pentru carnea, zahărul, orezul, mierea şi soia din America de Sud.

Proteste importante împotriva acestui tratat au avut loc în mai multe ţări ale UE, în timp ce mari părţi ale societăţii civile din ţările Mercosur se opun şi ele acordului.

Tratatul s-a lovit de opoziţia fermierilor şi a crescătorilor de animale din mai multe ţări europene, care s-au mobilizat în demonstraţii puternice împotriva semnării sale, în Franţa, Polonia, Irlanda şi Belgia. Textul a fost aprobat în cadrul UE cu sprijinul a 21 din cele 27 de state membre.