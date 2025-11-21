Cum comentează Uniunea Europeană noul plan de pace: „Nimic despre Ucraina fără Ucraina” / „Rusia vrea să împiedice sancțiunile americane”

„Nimic nu ar trebui decis cu privire la Ucraina fără Ucraina’, a declarat vineri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după o convorbire telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP, după ce un plan american în 28 de puncte a fost transmis Kievului, dar la elaborarea căruia nu au participat nici ucrainenii, nici europenii.

Președintele ucrainean a afirmat că „i-a informat” pe șefa executivului european și pe președintele Consiliului European, Antonio Costa, despre planul Administrației Trump destinat să pună capăt invaziei ruse care durează de aproape patru ani.

„În ceea ce privește etapele următoare, liderii europeni se vor reuni mâine (sâmbătă) în marja summitului G20, apoi în Angola”, unde va avea loc un summit Uniunea Europeană-Uniunea Africană, a comentat Ursula von der Leyen pe platforma X, citează Agerpres.

Von der Leyen nu a comentat însă conţinutul planului. Potrivit preşedintelui Consiliului UE, Antonio Costa, propunerea nu a fost încă transmisă oficial Uniunii Europene de către Statele Unite.

SUA nu participă la summitul G20 din acest an.

„Rusia vrea să împiedice sancțiunile americane cu acest plan”

Rusia încearcă să împiedice intrarea în vigoare a sancțiunilor americane împotriva exporturilor sale de petrol prin anunțul făcut dinspre Washington a unui plan de pace cu privire la Ucraina, a declarat vineri și șefa diplomației UE, Kaja Kallas.

„Astăzi este ziua în care sancțiunile americane împotriva Rusiei urmau să intre în vigoare. Sper că nu vom vedea o decizie de amânare a acestora, pentru că exact asta își dorește Rusia”, a declarat Kallas presei la Bruxelles, potrivit AFP și Agerpres.

Într-o decizie salutată de europeni și Ucraina, administrația președintelui Donald Trump a anunțat luna trecută sancțiuni împotriva celor două principale companii petroliere ruse, Lukoil și Rosneft, ale căror efecte au început să se simtă chiar înainte de intrarea lor în vigoare.

Grupul petrochimic indian Reliance Industries a anunțat joi că a încetat importurile de țiței rusesc în rafinăria sa, ale cărei produse erau destinate exportului.

Moscova încearcă de asemenea să împiedice discuția în curs de desfășurare la Bruxelles privind utilizarea activelor băncii sale centrale înghețate în Europa, via un „împrumut reparatoriu” în favoarea Ucrainei, a adăugat responsabila UE.

„Ceea ce mai dorește Rusia este să amânăm discuțiile privind împrumutul pentru despăgubiri, astfel încât activele înghețate să nu fie folosite în beneficiul Ucrainei”, a mai declarat Kallas, la finalul unui forum care a reunit cele 27 de țări membre UE și țări din Asia și Oceania. „Trebuie să fim foarte fermi în a le spune partenerilor noștri din Asia și Oceania că nu vom cădea în aceste două capcane”.

Europenii discută despre utilizarea acestor active înghețate, dintre care 210 miliarde de euro se află în Belgia, pentru a finanța un împrumut de circa 140 de miliarde de euro pentru Ucraina.

„Cu toții vrem ca acest război să se termine. Dar modul în care se va termina este important: recompensarea agresiunii Rusiei nu va face Ucraina, Europa sau regiunea indo-pacifică mai sigure”, a adăugat șefa diplomației UE.

Planul în 28 de puncte prezentat de SUA prevede în special ca Ucraina să cedeze Rusiei regiunile Donețk și Luhansk din estul țării, ca Rusia să revină în G8 și ca Ucraina să își reducă armata și să nu se alăture niciodată NATO, printre altele.